NEW YORK (dpa-AFX) - In Sachen Außen- und Online-Werbung setzt die US-Investmentbank JPMorgan auf Ströer und JCDecaux . Getragen wird der Optimismus von der Aussicht auf eine Erholung des Bahn- und Flugverkehrs sowie auf wieder in die Innenstädte strömende Kunden. Beide Aktien stufte Analyst Marcus Diebel deshalb am Mittwoch in einer Branchenstudie erneut mit "Overweight" ein.

Die Ströer-Aktien nannte der Experte seinen "bevorzugten Akteur" in diesem Metier. Ihre zuletzt unterdurchschnittliche Kursentwicklung dürfte vor allem der Verringerung des Anteils der Deutschen Telekom an dem Unternehmen geschuldet gewesen sein. Als Kurstreiber könnten sich hingegen die mögliche Trennung vom Datenanbieter Statista und des Online-Kosmetikhändlers Asam Beauty erweisen. Der Experte schätzte den Wert von Asam Beauty auf 400 Millionen Euro und den von Statista auf mindestens 1,1 Milliarden Euro.