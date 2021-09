Studie Nachhaltigkeitsberichterstattung: Bei Vorstandsvergütung spielen Nachhaltigkeitsziele kaum eine Rolle

BDO und Kirchhoff Consult untersuchten 160 Unternehmen im DAX, MDAX und SDAX

"Lücke zwischen kommunizierter und gelebter Praxis" in den Führungsetagen

Zahl der freiwillig veröffentlichten Nachhaltigkeitsberichte gestiegen

Fast die Hälfte aller 160 börsennotierten Unternehmen bekennen sich zu universell gültigen Zielen des UN Global Compact

Mehr als die Hälfte aller Nachhaltigkeitsberichte weisen ESG-Ratings aus

Nur elf Prozent aller Vorstandsposten mit Frauen besetzt

Hamburg, 22. September 2021 - Immer mehr börsennotierte Unternehmen in Deutschland setzen sich Nachhaltigkeitsziele. Allerdings spielen diese bei der Vergütung der Vorstände nur eine untergeordnete Rolle. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Kirchhoff Consult AG, für die beide auf Grundlage von Nachhaltigkeitsberichten und nichtfinanziellen Erklärungen/Berichten 160 Unternehmen aus DAX, MDAX und SDAX untersuchten. In der Unternehmensführung lässt sich beim Thema Nachhaltigkeit "eine Lücke zwischen kommunizierter und gelebter Praxis vermuten", heißt es in der Studie, die dieses Jahr zum achten Mal in Folge erstellt wurde. Stichtag der Studie ist der 30. Juni, an dem der DAX noch aus 30 Unternehmen und nicht wie inzwischen aus 40 bestand.



Knapp jedes vierte Unternehmen (23 %) ordnet Corporate Social Responsibility (CSR) einem Vorstandsressort zu. 36 % der Unternehmen geben an, Themen mit gesellschaftlicher und ökologischer Relevanz im Jahr 2020 auch im Aufsichtsrat behandelt zu haben. Und im Vergütungsbericht weisen ein Drittel aller Unternehmen Kennzahlen auf, die mit Nachhaltigkeit verbunden sind und einen Einfluss auf die Höhe der variablen Vergütung des Vorstands haben. Doch nur zu einem geringen Teil (20 %) sind diese Kennzahlen mit einer konkreten Zielvorgabe und einer konkreten zeitlichen Zielsetzung verbunden. "Die Bedeutung von Nachhaltigkeit spielt insgesamt noch eine untergeordnete Rolle in deutschen Vorständen und Aufsichtsräten", sagt Nils Borcherding, Partner Sustainability Services bei BDO. Und Philipp Killius, Partner und Head of Sustainability/ESG bei Kirchhoff, stellt fest: "Die Vergütung der Vorstände hängt nur teilweise an faktischen Nachhaltigkeitszielen, die Kompetenzen und Ressorts weisen oftmals keinen klaren Nachhaltigkeitsbezug auf."