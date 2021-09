JEFFERIES stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Henkel auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die unklare Lage für das Klebstoffgeschäft mit der Autobranche und im Bereich Petrochemie dürfte weiter das Stimmungsbild prägen, schrieb Analyst Martin Deboo in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Größere Anpassungen seiner Schätzungen nahm er aber nicht vor./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2021 / 12:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2021 / 19:00 / ET





