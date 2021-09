Ex-Bosch-Manager Traub wird Chef beim Sägenhersteller Stihl

WAIBLINGEN (dpa-AFX) - Der frühere Bosch-Manager Michael Traub (52) wird vom 1. Februar kommenden Jahres an den Motorsägen- und Gartengerätehersteller Stihl führen. Wie das Familienunternehmen am Mittwoch in Waiblingen bei Stuttgart mitteilte, folgt Traub dem Vorstandsvorsitzenden Bertram Kandziora nach, der in den Ruhestand geht. Traub war den Angaben zufolge zuletzt Vorstandschef des US-Unternehmens Plum. Er werde bereits am 1. November in den Vorstand kommen und dann später den Chefposten übernehmen./cb/DP/men