True Leaf setzt mit Neuernennung für den Cannabis-Geschäftsbereich weitere Impulse

22. September 2021 - Vernon, B.C. - True Leaf Brands Inc. (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLAA) („True Leaf“ oder das „Unternehmen“) setzt seine Strategie und Vision weiter um und bereitet sich auf die Einführung einer innovativen pflanzenbasierten Marke vor, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Marke das Wachstum der gesamten Craft-Cannabisbranche beflügeln kann. Andrew Gordon, eine Größe des alten Marktes, wurde zum Vice President of Strategic Growth der Unternehmenstochter True Leaf Cannabis Inc. („True Leaf Cannabis“) ernannt. Er wird nach Durchlaufen einer Sicherheitsüberprüfung und anschließender Zulassung durch Health Canada in die Funktion des Chief Executive Officer von True Leaf Cannabis wechseln.

True Leaf ist davon überzeugt, dass das Tochterunternehmen von Andrews umfassender Erfahrung in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengruppen und Aufsichtsbehörden profitieren wird, um verantwortliche, gemeindeorientierte und finanziell nachhaltige Geschäftsmodelle in der Cannabisbranche aufzubauen. Zuletzt war Andrew Senior Vice President von Kiaro Brands Inc., einem börsennotierten Omnichannel-Cannabis-Einzelhändler mit Großhandelsvertrieb und Einzelhandelsgeschäften in Kanada sowie E-Commerce-Vertrieb in Nordamerika und Australien. Als Vice President und Co-Chair des Mitgliedschaftsausschusses der BC Craft Farmers Co-op bemühte er sich in leitender Funktion um die Steigerung der Mitgliederzahlen auf mehr als 200 Mitglieder und Unterstützer aus ganz Kanada und den USA und zeichnete für wichtige gemeinschaftsorientierter Spendenaktionen verantwortlich, die auf die Förderung eines fairen Zugangs und fairer Möglichkeiten für medizinische Cannabispatienten und BIPoC-Gemeinschaften abzielten.

„Andrew ist dank seiner umfangreichen Branchenerfahrung, seiner einfühlsamen Vorgehensweise und seines Einsatzes für die Entstigmatisierung von Cannabis ein sehr bekannter und respektierter Branchenexperte“, meint Darcy Bomford, CEO von True Leaf. „Er wird sich dafür einsetzen, dass True Leaf Cannabis nach wie vor einen bedeutenden wirtschaftlichen Einfluss auf die lokale Gemeinschaft ausübt, und ist bestrebt, ein nachhaltiges Wachstum zu fördern und starke Umsatzziele zu setzen, um den Shareholder Value durch eine authentische Arbeitsbeziehung mit Craft-Cannabisproduzenten zu steigern.“