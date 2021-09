Salzburg/Berlin (ots) - -Themenwoche vom 28. September bis 1. Oktober



Die mit Spannung erwartete Premiere für Deutschland und die DACH-Region kann

starten. Holistic Health | Future of Work (https://online-fokus-konferenz.com/ho

listic-health-future-of-work-event/#_Schwerpunkte) - das Gesundheits-, BGM-, New

Work-, Digital Health Event des Jahres, startet am Dienstag, den 28. September

2021 um 9 Uhr. In der letzten Septemberwoche werden 27 Top-Experten aus den

Bereichen Gesundheit, Prävention, Betrieblichem Gesundheitsmanagement, New Work

und Digital Health mit aktuellen Zahlen, provokanten Thesen und zum Teil

ungewohnten Antworten von Dienstag bis Freitag auf die Fragen von Unternehmen,

Betriebsräten, gesundheitsbewussten Mitarbeitern, Personalentwicklung und

BGM-Verantwortlichen eingehen. Den Teilnehmern der Themenwoche wird es möglich

sein, ganz nah an aktuellen Themen und Rechtsprechungen sowie Vortrags- und

online Diskussionsrunden teilzunehmen und diese Erkenntnisse in ihr Team zu

tragen bzw. in den Arbeitsalltag zu integrieren.



Details der Themenwoche







sich. "Uns war es wichtig, aus der klassischen Einbahnstrasse

Unternehmensgesundheit herauszukommen und den Blick auf benachbarte Strukturen

in der Arbeitsorganisation, Präventionsansätze, analoge und digitale Kanäle zu

lenken sowie viele neue Fragen zu stellen", so die Initiatoren der Veranstalter

bei B2B Insider. Namhafte Unternehmen, Experten aus Instituten, Medien und

wissenschaftlichen Einrichtungen gehen bei der Themenwoche Holistic Health I

Future of Work (https://online-fokus-konferenz.com/holistic-health-future-of-wor

k-event/#_Schwerpunkte) mit den Teilnehmern in den Dialog.



Die Teilnahme am digitalen Event ist kostenfrei. Informationen und Anmeldung

hier (https://online-fokus-konferenz.com/holistic-health-future-of-work-event/an

meldung/?referrer=Website)



Die Zukunft der Arbeit, neue Anforderungen an das Selbstverständnis rund um

Gesundheitsthemen, hybrides Arbeiten, gesundheitspolitische Fragen, Teamarbeit

in herausfordernden Zeiten - die Themenpalette ist vielfältig und spiegelt sich

in den anspruchsvollen Vortragsthemen wider.



"Zukunftstrend Holistic Health" , so lautet der Themenschwerpunkt des ersten

Tages. Warum Work-Life-Balance ein großer Gedankenfehler ist, Schlaf

sytemrelevant und welche Ergebnisse die Studie zum hybriden Arbeiten aufweist,

wird unter anderem am Montag diskutiert. Außerdem geht es um neue Wege der

Kostenerstattung für beste medizinische Versorgung und Behandlung als

steuerfreie Benefitleistung.



Mit Mental Health und Mental Health@work geht es am zweiten Tag weiter. Unter Seite 2 ► Seite 1 von 2



