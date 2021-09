Summa Silver durchschneidet 1.699 g/t Silberäquivalent über 4,3 m, einschließlich 9.989 g/t Silberäquivalent über 0,6 m auf dem Grundstück Hughes in Tonopah, Nevada

Vancouver, 22. September 2021 - Summa Silver Corp. ("Summa" oder das "Unternehmen") (TSXV:SSVR) (OTCQB: SSVRF) (Frankfurt:48X - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/summa-silver-co ...) freut sich, weitere hochgradige Silber- und Goldabschnitte aus dem laufenden Bohrprogramm auf dem historisch produzierenden hochgradigen Silber- und Goldgrundstück Hughes in Tonopah, Nevada, bekannt zu geben (siehe beigefügte Abbildungen).

Rescue Adern der ehemals produzierenden Belmont-Mine:

- 1.699 g/t Silberäquivalent (913 g/t Ag und 7,86 g/t Au) auf 4,3 m von 421,6 m einschließlich

- 9.989 g/t Silberäquivalent (4.338 g/t Ag und 56,5 g/t Au) auf 0,6 m von 422,2 m in SUM21-31, einem Infill-Bohrloch, das die hochgradige Mineralisierung bei Rescue bestätigt.

- 551 g/t Silberäquivalent (337 g/t Ag und 2,10 g/t Au) auf 5,7 m von 338,7 m einschließlich

- 2.087 g/t Silberäquivalent (1.301 g/t Ag und 7,86 g/t Au) auf 0,9 m von 342,1 m in SUM21-42, einer 110 m langen Ausbaustufe neigungsaufwärts und in südwestlicher Richtung bei Rescue.

Murray Ziel:

- 506 g/t Silberäquivalent (253 g/t Ag und 2,53 g/t Au) auf 6,1 m von 437,8 m einschließlich

- 1.085 g/t Silberäquivalent (543 g/t Ag und 5,42 g/t Au) auf 0,9 m von 440,9 m in SUM21-40, einer 120 m tiefen und nordöstlich gelegenen Ausbaustufe bei Murray.

Hinweis: Silberäquivalent (AgEq) auf der Grundlage von 100(Ag):1(Au), tatsächliche Mächtigkeiten sind unbekannt

Dimensionen der Mineralisierung:

- Die hochgradige Mineralisierung bei Rescue wurde in mehreren gestapelten Strukturen auf einer Fläche von 375 x 100 m durchschnitten, wo sie weiterhin für eine Erweiterung offen ist.

- Die hochgradige Mineralisierung bei Murray wurde auf einem Gebiet von 300 x 200 m durchschnitten, wo sie weiterhin für eine Erweiterung offen ist.

- Weitere Mineralisierungen sind in mehreren zusätzlichen Gebieten auf einer Länge von 3,5 km vorhanden, einschließlich der Entdeckung Ruby, einem 1,3 km langen Step-Out von der historischen Mine Belmont und dem aktuellen Bohrort.

Aktuelles zum Bohrprogramm: Die Bohrungen auf dem Grundstück Hughes werden fortgesetzt, wobei die Ergebnisse von 7 weiteren Bohrlöchern noch ausstehen und die Bohrungen bei der Entdeckung Ruby stattfinden. Die meisten Bohrlöcher haben Zonen von Quarz-Adularia-Adern, Stockworks und Brekzien durchschnitten, die typischerweise sichtbare Ag-Sulfosalze aufweisen.

Galen McNamara, CEO, erklärte: "Die heutigen Ergebnisse markieren bedeutende und erfolgreiche Step-outs sowohl in den Rescue-Adern als auch im Zielgebiet Murray. In beiden Gebieten wachsen die Fußabdrücke der hochgradigen Mineralisierung weiter und bleiben offen. Wir sind nicht nur von den vorhandenen hochgradigen Mineralisierungen ermutigt, sondern auch von den breiten Abschnitten der Adern. Bei Rescue ist nun klar, dass mehrere übereinander liegende mineralisierte Horizonte vorhanden sind. Erhebliche weitere Bohrungen sind erforderlich, da wir hochgradige Unzen effizient aufbauen und gleichzeitig auf Mineralressourcenschätzungen sowohl auf dem Grundstück Hughes als auch auf dem Grundstück Mogollon im Jahr 2022 hinarbeiten."

Tabelle 1: Testergebnisse

Bohrloch Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t) Ag (g/t) AgEq* (g/t) Venen-Set SUM21-0031 337.6 338.7 1.2 2.58 226 484 Rescue und 407.6 407.9 0.3 12.7 1,424 2,695 und 421.6 425.9 4.3 7.86 913 1,699 einschließlich 422.2 422.8 0.6 56.5 4,338 9,989 und 433.4 433.8 0.4 2.25 216 441 SUM21-0033 359 359.7 0.7 1.12 116 228 Rescue und 410.6 411.3 0.7 3.92 465 857 SUM21-0034 Keine signifikanten Werte Halifax SUM21-0035 Keine signifikanten Werte Halifax SUM21-0036 326.4 326.7 0.3 1.58 172 330 Murray und 343.8 347.9 4.1 1.33 131 264 einschließlich 345.5 347.3 1.8 2.12 192 404 und 356 356.3 0.3 1.46 109 255 SUM21-0038 Keine signifikanten Werte Murray SUM21-0040 371.9 373 1.1 2.04 34 238 Murray und 437.8 443.9 6.1 2.53 253 506 inkl. 440.9 441.8 0.9 5.42 543 1,085 SUM21-0041 323.9 324.5 0.6 1.11 109 220 Murray und 421 421.5 0.5 1.22 136 258 und 422.8 423.3 0.5 1.19 104 223 SUM21-042 338.7 344.4 5.7 2.10 337 551 Rescue einschließlich 342.1 343 0.9 7.86 1,301 2,087 und 413.8 414.1 0.3 3.34 335 669 und 418.6 421.5 2.9 1.05 112 217 SUM21-0043 Keine signifikanten Werte Halifax

*AgEq basiert auf 100 (Ag):1 (Au), wahre Mächtigkeiten sind noch nicht bekannt. Die gemeldeten Abschnitte basieren auf einem Cutoff-Gehalt von 100 g/t AgEq. Die Metallausbeute wird mit 100 % angenommen.

Belmont Mine Ziel – Rescue Adern

Neun Bohrungen im Jahr 2021 haben bisher das steil abfallende, nach Südwesten verlaufende Adersystem Rescue erprobt, das sich in der Fußwand der Ader Belmont befindet, wo in der Vergangenheit umfangreiche Förderungen stattfanden.

Bohrloch SUM21-31 testete die Kontinuität der Mineralisierung neigungsaufwärts von SUM21-20 und SUM21-30. Es durchteufte 1.699 g/t AgEq auf 4,3 m, einschließlich 9.989 g/t AgEq auf 0,6 m.

Bohrloch SUM21-42 stellt eine 110 m lange, neigungsaufwärts verlaufende Stufe entlang der Ader von Bohrloch SUM20-06 dar. Es durchteufte 551 g/t AgEq auf 5,7 m, einschließlich 2.087 g/t AgEq auf 0,9 m.

Bohrloch SUM21-33 stellt eine der größten Stufen entlang des Streichs im Adersystem Rescue dar. Das Bohrloch durchteufte zwei Mineralisierungszonen; einen oberen Abschnitt mit 228 g/t AgEq auf 0,7 m und einen unteren Abschnitt, 50 m unterhalb des Bohrlochs, mit 857 g/t AgEq auf 0,7 m. Die Durchstoßpunkte entlang der modellierten gestapelten Adern liegen etwa 280 m entlang des Streichs von SUM20-06.

In allen Bohrlöchern umfassten die hochgradigen Abschnitte silber-sulfosalzhaltige, gebänderte bis brekziöse Quarz-/Adularia-Adern mit zugehörigen argillischen Alterationshalos. Die südwestlich verlaufenden, strukturell gesteuerten Adern befinden sich in mittelkaltem bis felsischem vulkanischem und vulkanisch-klastischem Gestein der Mizpah-Formation. Die neu gemeldeten Abschnitte belegen das bedeutende Unzenpotenzial des hochgradigen Adersystems Rescue. Zusätzliche Bohrungen sind erforderlich, um die Ausdehnung und den Verlauf der hochgradigen Zonen weiter zu untersuchen. Die Ergebnisse von 4 Bohrlöchern sind in Tabelle 1 aufgeführt; die Ergebnisse von 5 Bohrlöchern aus dem Ziel Rescue stehen noch aus.

Murray Ziel

Sechs Bohrlöcher im Jahr 2021 haben bisher die sanft abfallende, nach Südwesten verlaufende Murray-Ader erprobt, die entlang der regionalen Tonopah-Verwerfung auf dem Murray-Ziel liegt.

Bohrloch SUM21-040 erprobte die neigungsabwärts verlaufende Erweiterung der Mineralisierung, die in zahlreichen Bohrlöchern im Jahr 2020 gefunden wurde. Das Bohrloch traf auf die mineralisierte Struktur etwa 215 m neigungsabwärts von SUM20-17 und durchschnitt 506 g/t AgEq auf 6,1 m, einschließlich 1.085 g/t AgEq auf 0,9 m. Dieser Abschnitt unterstützt das neigungsabwärts gelegene Potenzial der Ader Murray.

Die Mineralisierung im Zielgebiet Murray steht in Zusammenhang mit breiten Abschnitten mit starker argillischer Alteration, die von bis zu 30 m breiten Zonen mit Quarz-Stockwerk und lokalen Ag-Sulfosalz-haltigen, gebänderten Quarzadern durchzogen sind. Die Ergebnisse von 3 Bohrlöchern sind in Tabelle 1 aufgeführt; die Ergebnisse von 2 Bohrlöchern stehen bei Murray noch aus.

Mizpah Zielerweiterung

Drei Bohrlöcher erprobten die sanft abfallende, nach Osten verlaufende Halifax-Ader des Ziels Mizpah Extension, das erstmals im Jahr 2020 bebohrt wurde. Die Bohrlöcher SUM21-34, 35 und 43 stießen auf breite Abschnitte mit anomaler Silber- und Goldmineralisierung, die in epithermal-verwandten Adern und Stockworks entlang des Streichens von SUM20-09 beherbergt sind, was darauf hindeutet, dass weitere Bohrungen gerechtfertigt sind.

Tabelle 2: Informationen zu den Bohrlöchern

Zielgebiet Bohrloch Östliche Ausrichtung Norden Azimut Dip Endgültige Tiefe (Kern) Belmont SUM21-0031 481054 4213620 152 -58 484 Belmont SUM21-0033 480849 4213459 148 -46 459 Halifax SUM21-0034 481657 4214016 173 -56 504 Halifax SUM21-0035 481657 4214016 181 -48 534 Murray SUM21-0036 479306 4214157 170 -67 449 Murray SUM21-0038 479306 4214157 178 -72 655 Murray SUM21-0040 479333 4214215 106 -73 522 Murray SUM21-0041 479333 4214215 259 -80 517 Belmont SUM21-0042 481054 4213620 174 -46 458 Halifax SUM21-0043 481414 4213794 155 -48 515

Analytische und QA/QC-Verfahren

Alle Proben wurden zur Aufbereitung und Analyse an Paragon Geochemical Laboratories in Sparks, Nevada, geschickt. Paragon erfüllt alle Anforderungen des International Accreditation Service AC89 und weist die Einhaltung der ISO/IEC-Norm 17025:2017 für Analyseverfahren nach. Die Proben wurden mittels Brandprobe mit AA-Finish ("Au-AA30") auf Gold und mittels Atomemissionsspektroskopie nach Vier-Säuren-Aufschluss ("AgMA-AAS") auf Silber analysiert. Proben, die mehr als 5 ppm Au ergaben, wurden mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss ("Au-GR30") erneut untersucht. Proben, die mehr als 200 ppm Ag ergaben, wurden mittels einer Brandprobe für Ag mit gravimetrischem Abschluss ("Ag-GRAA30") erneut untersucht. Zusätzlich zu den Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokollen ("QA/QC") von Paragon führt Summa Silver ein internes QA/QC-Programm durch, das die Einfügung von Leerproben, Duplikaten und zertifizierten Referenzmaterialien an systematischen und zufälligen Punkten in den Probenstrom beinhaltet.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Galen McNamara, P. Geo., dem CEO des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Summa Silver Corp

Summa Silver Corp ist ein junges kanadisches Mineralexplorationsunternehmen. Das Unternehmen hat die Option, eine 100%ige Beteiligung am Grundstück Hughes im Zentrum Nevadas und am Grundstück Mogollon im Südwesten New Mexicos zu erwerben. Das Grundstück Hughes beherbergt die hochgradige, ehemals produzierende Mine Belmont, die zwischen 1903 und 1929 zu den produktivsten Silberproduzenten in den Vereinigten Staaten zählte. Die Mine ist seit der Einstellung der kommerziellen Produktion im Jahr 1929 aufgrund der stark gesunkenen Metallpreise inaktiv und es wurden nur wenige bis keine modernen Explorationsarbeiten durchgeführt.

