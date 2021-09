Bitcoin und Co. Wie geht es weiter? Nachrichtenquelle: Sharedeals | 22.09.2021, 13:35 | 19 | 0 | 0 22.09.2021, 13:35 |



Erst vor wenigen Tagen, Anfang September, wurde in El Salvador der Bitcoin (BTC) als zweite, zusätzliche Landeswährung („legal tender“) neben dem US-Dollar eingeführt. In der Folge stieg der Kurs kurzfristig deutlich über 50.000 US$ , was aus charttechnischer Sicht ein Kaufsignal gewesen ist. Doch leider erwies sich das als Fehlsignal – und folglich können die zuletzt gesehenen Kursverluste nicht wirklich verwundern. Doch wie weit geht es nun down?Der Bitcoin, kurz: BTC für Bitcoin Core, wurde am 3. Januar 2009 von Satoshi Nakamoto (Pseudonym) als Antwort auf die Finanzkrise 2007 bis 2009 gestartet. Er basiert auf einem dezentral organisierten Buchungssystem, bei dem Zahlungen kryptographisch legitimiert und über ein Peer-to-Peer-Netzwerk (P2P) abgewickelt werden. Diese dezentrale Datenbank ist die sogenannte Blockchain.

