Engpässe auf dem Ingenieurarbeitsmarkt nehmen wieder zu/ Starke Nachfrage nach Ingenieur*innen aus den Bereichen Bau, Energie und Informatik

Düsseldorf (ots) - Nachdem die Corona-Krise vor allem im dritten Quartal 2020

noch deutlich negative Spuren auf dem Ingenieurarbeitsmarkt hinterlassen hat,

zeigen sich im zweiten Quartal 2021 deutlich positive Signale auf der

Nachfrageseite. Betrug die Gesamtzahl der offenen Stellen in den Ingenieur- und

Informatikerberufen im dritten Quartal 2020 noch 95.900 und sank im vierten

Quartal auf 92.400, so stieg die Nachfrage im ersten Quartal 2021 auf 102.500

und im zweiten Quartal auf 117.150. Damit lag im zweiten Quartal 2021 die

Gesamtzahl der offenen Stellen über dem langfristigen Durchschnitt der zweiten

Quartale von 2015 bis 2019 in Höhe von 116.600. Dieses Ergebnis geht aus dem

aktuellen Ingenieurmonitor (https://www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/de

tails/vdi-iw-ingenieurmonitor-2-quartal-2021) hervor, den der VDI mit dem

Institut der deutschen Wirtschaft herausgibt.



Etwas zeitverzögert reagiert die Entwicklung bei den Arbeitslosen in den

Ingenieur- und Informatikerberufen. Die Zahl der Arbeitslosen betrug im dritten

Quartal 2020 rund 46.100 und blieb auf ähnlichem Niveau bis zum ersten Quartal

2021 mit 46.200 und sank dann deutlich im zweiten Quartal 2021 auf 42.400. Für

das kommende Quartal wird mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit

gerechnet.





Vor diesem Hintergrund sind die Engpässe am Arbeitsmarkt im zweiten Quartal 2021wieder deutlich gestiegen. Kamen rechnerisch auf 100 Arbeitslose im drittenQuartal 2020 noch 208 offene Stellen und im vierten Quartal 2020 insgesamt 203,so stieg die Engpasskennziffer im ersten Quartal 2021 auf 222 und im zweitenQuartal auf 277. Besonders groß sind dabei die Engpässe in den IngenieurberufenBau/Vermessung/Gebäudetechnik und Architektur, gefolgt von den IngenieurberufenEnergie- und Elektrotechnik und den Informatikerberufen. Engpässe - wenn auchauf geringerem Niveau - bestehen auch in allen anderen Ingenieurberufen.Der Blick auf die Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungverdeutlicht, dass die mit der Corona-Krise verbundene starke konjunkturelleEintrübung zwar den Umfang offener Stellen reduziert und die Gesamtzahl anArbeitslosen in diesem Zeitraum erhöht hat, die sozialversicherungspflichtigeBeschäftigung in den Ingenieur- und Informatikerberufen aber selbst in diesemZeitraum weiter gestiegen ist. Unter anderem betrug die Zunahme 3,2 Prozent inden Informatikerberufen und 2,2 Prozent in den Bauingenieurberufen. Das deutetdarauf hin, dass Unternehmen ihre Stammbelegschaft erfolgreich halten undteilweise sogar ausbauen konnten.Strukturell zeigt sich über einen Zeitraum von acht Jahren - von Ende 2012 bisEnde 2020 -, dass die Beschäftigung besonders stark in den Informatikerberufenmit einem Plus von 93,9 Prozent gestiegen ist. Besonders groß war dabei dasBeschäftigungswachstum in Berlin/Brandenburg und Bayern. Am zweitstärksten nahmdie Beschäftigung in den Ingenieurberufen Bau/Vermessung/Gebäudetechnik undArchitektur mit 38,8 Prozent zu.Die höchste Bedeutung hat die Beschäftigung in Ingenieur- undInformatikerberufen in Bayern und Baden-Württemberg. Am höchsten ist der Anteilder Informatikerinnen und Informatikern an allen Beschäftigten mit 1,6 Prozentin Bayern, gefolgt von Baden-Württemberg und Berlin/Brandenburg mit je 1,3Prozent (darunter: Berlin mit 1,8 Prozent). Besonders niedrig ist hingegen dieQuote in Sachsen-Anhalt/Thüringen mit 0,45 Prozent. In den Ingenieurberufenfinden sich die höchsten Beschäftigtenanteile mit 3,8 Prozent inBaden-Württemberg und mit 3,6 Prozent in Bayern. In Sachsen-Anhalt/Thüringensind die Anteile wiederum vergleichsweise gering.Auch bei den Kreisen mit den höchsten Anteilen an Informatiker*innen undIngenieur*innen an allen Beschäftigten dominieren mit wenigen Ausnahmen diesüddeutschen Regionen. Bei den Informatiker*innen liegen Erlangen, Karlsruhe undMünchen an der Spitze, bei den Ingenieuren Wolfsburg, Böblingen und Ingolstadt.Künftig dürfte die Beschäftigung in den Ingenieur- und Informatikerberufenweiter zunehmen. Unternehmensbefragungen zeigen, dass viele Unternehmen zurEntwicklung klimafreundlicher Produkte in den kommenden fünf Jahren einenMehrbedarf an Informatiker*innen und Ingenieur*innen haben. Dazu kommt einsteigender Bedarf durch die Digitalisierung.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner in der VDI-Pressestelle:Marco DadomoTelefon: +49 211 6214-383E-Mail: mailto:presse@vdi.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16368/5026959OTS: VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V.