BERLIN (dpa-AFX) - Der Verband der Redenschreiber deutscher Sprache (VRdS) hat den FDP-Vorsitzenden Christian Lindner erneut zum besten Redner des Bundestagswahlkampfes gekürt. Er nutze in seinen Reden die gesamte Palette rhetorischer Stilmittel "und ist unterhaltsam, ohne Inhalte auszusparen", stellt der Fachverband in einer am Mittwoch verbreiteten Analyse fest. Lindner lag bereits 2017 auf dem ersten Platz.

"Mit humorvollen Pointen, kurzen Anekdoten und einer bildhaften sowie gut verständlichen Sprache überzeugt er auf allen beobachteten Veranstaltungen. Geschickt arbeitet er Unterschiede zu politischen Wettbewerbern heraus, ohne zu diffamieren. Er bleibt sachlich und fair", begründete VRdS-Präsidentin Jacqueline Schäfer die Bewertung Lindners - der meist frei und ohne Textvorlage spricht.