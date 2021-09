Mit der Aktie des Batterieherstellers Varta ist in diesen Tagen kein Blumentopf zu gewinnen.

Mit der Aktie des Batterieherstellers Varta ist in diesen Tagen kein Blumentopf zu gewinnen. Der Wert ergeht sich seit geraumer Zeit in einer Korrektur. Die Marktturbulenzen vom Wochenanfang haben die Korrektur zwischenzeitlich noch einmal verstärkt. Immerhin gelang es der Varta-Aktie in dieser heiklen Phase, eine wichtige Unterstützung zu bestätigen. Zu einer nachhaltigen Entspannung kam es aber bislang nicht…

Rückblick. Bereits in unserer letzten Kommentierung vom 17.08. hieß es unter anderem „[…] Der Rücksetzer entwickelte ein beachtliches Momentum. Vermeintlich tragfähige Unterstützungen, wie etwa der Bereich um 146,7 Euro, barsten unter dem Druck des Rücksetzers. Die aktuelle Gemengelage manifestiert sich nun im Unterschreiten der eminent wichtigen 130er Marke. Damit rückt nun unweigerlich die Zone um 120 Euro ins Blickfeld. Selbst ein Anlaufen des markanten Mai-Tiefs im Bereich von 110 Euro ist nicht auszuschließen. Aufgrund der stark überverkauften Lage der Aktie sind Gegenbewegungen jederzeit möglich, doch erlangen diese erst Relevanz, sollten sie die Aktie zurück über die 146,7 Euro führen können.“

Im Zuge der Turbulenzen vom Wochenbeginn tauchte Varta noch einmal in Richtung 110 Euro ab. In dieser Phase war es eminent wichtig, dass die Unterstützung verteidigt werden konnte. Ein Rücksetzer unter die 110 Euro hätte die Karten auf der Unterseite womöglich noch einmal neu gemischt.

Zuletzt konnte sich Varta wieder ein wenig berappeln. Die Aktie lancierte eine Erholung in Richtung 120 Euro, konnte aber diesen Widerstand bislang nicht entscheidend überwinden.

Kurzum. Die Lage für die Aktie ist aus charttechnischer Sicht weiterhin prekär. Erst ein dynamischer Vorstoß über die 120 Euro würde das Chartbild entspannen. Solange dieses Vorhaben nicht umgesetzt wurde, bleiben auf der Unterseite die 110 Euro im Fokus.