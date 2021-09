Seite 2 ► Seite 1 von 2

München / Stockholm (ots) - MessengerPeople wird Teil von Sinch, einem weltweitführenden Anbieter für Mobile Customer EngagementMessengerPeople (http://www.messengerPeople.com) , eines der führenden deutschenSoftware-as-a-Service-Unternehmen für Conversational Messaging in Deutschlandgab heute seine Akquisition durch Sinch AB (publ) (https://www.sinch.com/) ,einen weltweit führenden Anbieter von Cloud-Kommunikation für Mobile CustomerEngagement bekannt. Das schwedische Unternehmen wird für die Akquisition vonMessengerPeople einen Gesamtwert von 48 Mio. EUR zahlen, davon 33,6 Mio. EUR inbar und 14,4 Mio. EUR in Form von neuen Sinch-Aktien.MessengerPeople wurde 2015 in München gegründet und bietet eine Cloud-basierteSoftwarelösung an, die es Unternehmen leicht macht, mit ihren Kund:innen überMessaging-Apps wie WhatsApp, Telegram und Apple Business Chat (iMessage) inKontakt zu treten. Als Pionier auf seinem Gebiet war MessengerPeople einer derersten Innovatoren, der das Potenzial von Messaging-Kanälen erkannte. Mehr als700 Unternehmen nutzen die MessengerPeople-Anwendungen heute. Zu den aktuellenKund:innen des Münchner Unternehmens gehören u.a. der führende ReiseveranstalterTUI Deutschland, der E-Commerce-Spezialist Women's Best und die Regierung desindischen Bundesstaates Telangana. Das Unternehmen zählt aktuell über 40Mitarbeiter:innen."Ich bin sehr beeindruckt vom MessengerPeople-Team und seinem Erfolg, innovativeProdukte auf den Markt zu bringen. Die meisten Unternehmen müssen die Vorteilevon Conversational Messaging erst noch entdecken. Gemeinsam sind wirhervorragend aufgestellt, um in diesem vielversprechenden Markt zu gewinnen",kommentiert Oscar Werner, CEO von Sinch.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stockholm, Schweden wurde 2008 gegründet undverbindet Unternehmen und Kund:innen weltweit über Mobile Messaging, Sprach- undVideo-Telefonie. Die führende Cloud-Kommunikationsplattform ermöglicht esFirmen, jedes Mobiltelefon auf der Welt in Sekundenschnelle zu erreichen. ZuKund:innen von Sinch gehören unter anderem acht der zehn größten U.S.Technologieunternehmen. Heute zählt das Unternehmen rund 2.300 Mitarbeiter:innenin mehr als 40 Ländern.Die Akquisition baut auf den laufenden organischen Investitionen und früherenAkquisitionen von Sinch im Bereich von Conversational Messaging auf. Die Zieleder Integration von MessengerPeople in die Sinch-Familie sind Cross-Sales, einebeschleunigte geografische Expansion und die Produktintegration mit denKommunikations-APIs von Sinch plus den zugehörigen Sinch-Anwendungen.