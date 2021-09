Weiterer Zuwachs in der YK Group / Mit shopping24 auf dem Weg zum globalen Commerce-Netzwerk (FOTO)

Hamburg (ots) - Die YK Group GmbH, unter deren Dach bereits Yieldkit als eine führende Plattform für Content-Monetarisierung, Performance- und Affiliate-Marketing, sowie digidip, ein Spezialist für Premium-Content-Monetarisierung, ihre Kräfte bündeln, begrüßt mit dem shopping24 commerce network ab sofort das dritte Schwesterunternehmen an Bord. shopping24 mit Sitz in Hamburg setzt seinen Fokus auf Commerce-Content-Technologien. Die YK Group wird mit ihrer Buy-and-Build-Strategie von Waterland Private Equity finanziert, die sich im Februar als Mehrheitseigentümer an Yieldkit beteiligt hat. Verkäufer ist der Handels- und Dienstleistungskonzern Otto Group.

"Wir freuen uns sehr, mit shopping24, das seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt agiert, eines der Top-Unternehmen im Bereich Commerce Content für die Gruppe begeistert und gewonnen zu haben. Mit dieser Ergänzung in unserem Portfolio kommen wir unserem Ziel näher, die international erste Adresse zu werden, wenn es darum geht, Content zu monetarisieren", so Daniel Neuhaus, CEO der YK Group.