FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Stifel hat Verbio nach Zahlen und Präsentation eines Investmentplans auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Biokraftstoffherstellers für das vierte Geschäftsquartal sei stark ausgefallen, schrieb Analyst Florian Pfeilschifter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Investmentplan ziele in die richtige Richtung, müsse aber über das Jahr 2023 hinaus gehen, forderte Pfeilschifter./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2021 / 03:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2021 / 03:24 / EDT Erstmalige

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------