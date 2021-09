Cayman Finance veröffentlichte heute eine neue Studie, in der die Vorgehensweise und die Daten kritisiert werden, welche für die Beurteilung der Kaimaninseln im Financial Secrecy Index (FSI) des Tax Justice Network (TJN) eingesetzt wurden. Erhebliche Fehler bei der Auswahl der Daten und Einstufung durch das TJN machen den Bericht von 2020 zu einer unzuverlässigen Quelle für wahrheitsgetreue Informationen über die Finanzdienstleistungsbranche der Kaimaninseln. Auch zukünftigen Berichten von TJN wird es an Glaubwürdigkeit mangeln, wenn keine entscheidenden Änderungen bei der Anwendung der eigenen Methodik vorgenommen werden - und Cayman Finance wird zukünftige Ausgaben weiter hinterfragen und analysieren, um seiner Rechenschaftspflicht nachzukommen.

Vor der erwarteten Veröffentlichung des TJN-Berichts in diesem Herbst hat Cayman Finance eine Überprüfung in Auftrag gegeben, um die Berechnungen des vorherigen Berichts, der 2020 veröffentlich wurde, zu untersuchen, in dem die Kaimaninseln fehlerhafterweise an erster Stelle des weltweiten Secrecy Ranking platziert wurden. In dieser Analyse, die von dem Ökonom Julian Morris durchgeführt wurde, wurden erhebliche Mängel dahingehend festgestellt, wie TJN seine eigene Methodik einsetzt, was zu verzerrten Endeinstufungen führte und voreingenommene und irreführende Schlussfolgerungen zuließ.