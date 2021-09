In Anbetracht hoher Inflation BÖRSENFUNK: Deutsche Anleger und ihre Faszination für Gold – zu Recht? Autor: wallstreet:online Zentralredaktion | 22.09.2021, 16:35 | 116 | 0 22.09.2021, 16:35 | In der neuen Podcast-Folge des Börsenfunks erörtert Beate Hoffbauer zusammen mit Mateja Maric von Deutsche Börse Commodities, wie sinnvoll, nachhaltig und transparent derzeit Investitionen in (Papier-)Gold sind. In der neuen Podcast-Folge des Börsenfunks erörtert Beate Hoffbauer zusammen mit Mateja Maric von Deutsche Börse Commodities, wie sinnvoll, nachhaltig und transparent derzeit Investitionen in (Papier-)Gold sind. HIER GEHT ES ZUR NEUEN BÖRSENFUNK-FOLGE: Gold geht immer Unseren Podcast gibt es jeden Mittwoch überall dort, wo es Podcasts gibt. Spotify Apple Deezer Amazon Podcast: Beate Hoffbauer, Text: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion



