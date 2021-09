Neue Curelator-Studie zeigt erstaunlich unterschiedliche Reaktion auf Stress bei Menschen mit chronischer Migräne

Cambridge, Mass. (ots/PRNewswire) - - Bei der neuen Studie handelt es sich um

eine der bislang größten Längsschnittstudien zur chronischen Migräne, in der

tägliche, prospektiv erhobene Daten von 136 Teilnehmern mit mehr als 8200

Migränetagen über drei Monate mit der N1-Headache(TM)-App analysiert wurden.



- Die Studie kam zu dem Schluss, dass die maximale Schmerzintensität an Tagen,

an denen die Betroffenen ein höheres Stressniveau empfanden, im Durchschnitt

stärker war. Es ist unklar, ob Stress ein Symptom oder eine Ursache war.







Personen. Bei einigen Personen wurde kein Zusammenhang zwischen Stress und

maximaler Schmerzintensität festgestellt. Andere erlebten überraschenderweise

sogar geringere Intensitäten an Tagen mit höherem Stressempfinden. Dies

unterstreicht die Notwendigkeit, dass jeder Einzelne seine eigenen einzigartigen

Erfahrungen versteht und die Behandlungen persönlich auf ihn abstimmt.



Curelator (https://n1-headache.com/) gab heute neue Daten aus der ersten Studie

bekannt, die prospektiv die Muster der täglichen maximalen Schmerzintensität und

die tägliche Beziehung zwischen maximaler Intensität und wahrgenommenem Stress

bei Personen mit chronischer Migräne untersucht.



Etwa 8 % aller Migränepatienten und 1,4-2,2 % der Weltbevölkerung leiden unter

chronischer Migräne. Historisch gesehen wird Stress eine wichtige Rolle bei

einer Reihe von Aspekten der chronischen Migräne zugeschrieben. Stressige

Lebensereignisse, wie z. B. eine Scheidung oder der Tod eines Familienmitglieds,

können das Risiko der Entwicklung einer chronischen Migräne erhöhen, während das

tägliche Stressniveau mit dem Auftreten und/oder der maximalen Schmerzintensität

von Migräneanfällen in Verbindung gebracht werden kann.



Die an der Studie teilnehmenden Patienten berichteten über durchschnittlich 23,2

Kopfschmerztage pro Monat, von denen 19,3 Tage/Monat pro Person als Migränetage

eingestuft wurden. Bei der Mehrheit der Personen wurde die Schmerzintensität an

50 % oder mehr der Kopfschmerztage als mäßig oder stark eingestuft.



Im Durchschnitt war die Schmerzintensität an Tagen, an denen die Person ein

höheres Stressniveau empfand, stärker. Allerdings gab es große Unterschiede

zwischen den einzelnen Personen. Bei einigen Personen bestand kein Zusammenhang

zwischen Stress und maximaler Schmerzintensität, oder sie wiesen an Tagen mit

höherem Stress sogar eine geringere Schmerzintensität auf. Dies unterstreicht



