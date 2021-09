MÜNCHEN - Die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding Traton rechnet im laufenden Quartal wegen der Lieferengpässe vor allem bei Halbleitern mit deutlich schwächeren Verkäufen als geplant. Die Knappheit bei Chips und anderen wichtigen Zulieferteilen hätten seit Ende August zu einem verringerten Absatzvolumen geführt, insbesondere der September leide darunter, hieß es von dem Unternehmen am Mittwoch in München. Betroffen seien alle Marken der Gruppe (MAN , Scania , VW Caminhoes e Onibus, Navistar). Auch im vierten Quartal und darüber hinaus bis ins kommende Jahr rechne Traton aktuell mit Lieferengpässen. "Wir haben bereits Mittel ergriffen, um die Versorgungsengpässe so weit wie möglich abzufedern", sagte Traton-Chef Matthias Gründler. "Doch in den weltweiten Lieferketten mangelt es derzeit nicht nur an Halbleitern, es fehlen auch zahlreiche weitere Produkte."

ROUNDUP: US-Regierung nimmt Zooms Pläne für Milliarden-Zukauf unter die Lupe

SAN JOSE - Die Pläne von Zoom , sich mit einer Milliarden-Übernahme im Call-Center-Geschäft zu etablieren, werden von der US-Regierung einer intensiven Prüfung unterzogen. Ein spezielles Gremium unter Führung des Justizministeriums untersucht, ob der Deal Risiken für die nationale Sicherheit der USA berge, wie aus Unterlagen auf der Website der Telekom-Aufsicht FCC hervorgeht.

Flutter legt Rechtsstreit mit Kentucky durch Vergleich bei - Aktie legt zu

DUBLIN - Der Glücksspielkonzern Flutter hat seinen langjährigen Rechtsstreit mit dem US-Bundesstaat Kentucky beigelegt. Gegen die Zahlung von 200 Millionen Dollar (170 Mio Euro) werde der Bundesstaat alle Maßnahmen in Bezug auf den Fall einstellen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Dublin mit. Dies komme zu einer bereits gezahlten Sicherheitsleistung von 100 Millionen Dollar dazu.

Airbus-Chef: Wasserstoffantrieb dürfte sich durchsetzen

TOULOUSE - Airbus-Chef Guillaume Faury sagt der Wasserstofftechnik für Flugzeuge den Siegeszug in der Branche voraus. Inzwischen hätten auch vormals skeptische Triebwerksbauer ihre Meinung zu dieser Technik geändert, sagte der Manager am Mittwoch vor Journalisten in Toulouse. "Um so wahrscheinlicher, dass andere Hersteller sich dem anschließen werden", prophezeite er - ohne den Hauptrivalen Boeing aus den USA namentlich zu nennen.