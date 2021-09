Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Photon Energy schließt Projekt in Polen ab Photon Energys Tochtergesellschaft Photon Energy Solutions meldet den Abschluss eines Projekts in Polen. Dort wurde eine 0,95 MW starke Photovoltaikanlage an den Kunden übergeben und in Betrieb genommen. Das Projektvolumen beziffert die …