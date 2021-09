(Technische Wiederholung)



BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesumweltministerium begrüßt die Ankündigung Chinas, künftig keine Kohlekraftwerke mehr im Ausland bauen zu wollen. "Insgesamt bewerten wir das sehr, sehr positiv, was wir da gestern vom chinesischen Staatspräsidenten gehört haben", sagte ein Sprecher des Ministeriums am Mittwoch in Berlin.

Chinas Präsident Xi Jinping hatte am Vortag bei der UN-Generaldebatte in New York versprochen, diesen Weg im Sinne von mehr globalem Klimaschutz gehen zu wollen. China wolle Entwicklungsländer stattdessen beim Umstieg auf grüne und kohlenstoffarme Energie unterstützen, erklärte Xi.