Totalbanken A/S opjusterer forventet 2021 Nachrichtenquelle: globenewswire | 22.09.2021, 15:45 | 18 | 0 | 0 22.09.2021, 15:45 | Totalbanken A/S fortsætter den positive udvikling og opjusterer forventningen til året 2021 til et resultat før skat i niveauet 70-85 mio.kr. Opjusteringen skyldes primært en fortsat høj aktivitet, stor tilgang af nye kunder, og at nedskrivninger realiseres bedre end forventet. Attachment 2021-12 Opjustering 20210922



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer