Applegate et Visable nouent un partenariat stratégique

Paris / Hambourg / Barnstaple (ots) - Visable, la société mère des plateformes

B2B en ligne leaders en Europe EUROPAGES et wlw (anciennement "Wer liefert

was"), et Applegate, la première place de marché B2B du Royaume-Uni concluent un

partenariat exclusif. En tant que partenaire officiel de revente au Royaume-Uni,

Applegate est en mesure de proposer des annonces et des services de marketing en

ligne supplémentaires sur EUROPAGES et wlw, parallèlement à sa propre plateforme

de sourcing basée sur l'intelligence artificielle.



"Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec Applegate. Nos deux

sociétés sont animées par une mission commune, qui consiste à mettre en relation

les acheteurs B2B internationaux avec les fournisseurs correspondants", déclare

Peter F. Schmid, PDG de Visable. "Après l'Allemagne, le Royaume-Uni est la

deuxième plus grande économie d'Europe. Nous sommes convaincus que la forte

empreinte locale d'Applegate, son expertise du marché et sa force de vente nous

permettront d'augmenter encore notre part de marché, tout en offrant aux

entreprises basées au Royaume-Uni une opportunité unique d'étendre leur portée à

travers l'Europe et au-delà."







britanniques sur le web et de stimuler le commerce international en mettant

leurs portefeuilles à la disposition des acheteurs en 15 langues.



En élargissant leur marketing mix pour inclure des profils sur EUROPAGES et wlw,

les clients d'Applegate sont en mesure de présenter leurs produits et services à

quatre millions de professionnels des marchés publics internationaux

supplémentaires, en plus des plus de 18 000 acheteurs qui utilisent déjà la

première plateforme B2B britannique pilotée par l'IA.



Stuart Brocklehurst, directeur général d'Applegate, explique : "Nous admirons

depuis longtemps l'incroyable travail de Visable pour promouvoir les relations

commerciales sur le continent. C'est formidable de s'associer à eux pour en

faire profiter le Royaume-Uni. Ensemble, Applegate et Visable constituent une

combinaison gagnante pour les entreprises en quête de croissance."



Ce partenariat permet à Applegate de soutenir les efforts de marketing numérique

des entreprises britanniques et leur visibilité sur le continent européen après

le Brexit, tout en permettant à Visable de poursuivre sa stratégie

d'internationalisation avec un partenaire solide au Royaume-Uni.



Pour de plus amples informations, veuillez contacter:



Delphine Sibony

+33 (0) 682 18 98 53

mailto:delphine.sibony@visable.com



Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/134906/5027195

OTS: Visable GmbH





