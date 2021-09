Paris / Hamburg / Barnstaple (ots) - Visable, die Muttergesellschaft von Europas

führenden B2B-Online-Plattformen EUROPAGES und wlw (ehemals "Wer liefert was"),

und Applegate, der führende B2B-Marktplatz in Großbritannien, sind eine

exklusive Partnerschaft eingegangen. Als offizieller Reselling-Partner in

Großbritannien ist Applegate in der Lage, neben seiner eigenen KI-basierten

Sourcing-Plattform auch Einträge und zusätzliche Online-Marketing-Services auf

EUROPAGES und wlw anzubieten. Dadurch profitieren Unternehmen in Großbritannien

von einer größeren Sichtbarkeit im Internet, um ihre Produkte und

Dienstleistungen bei Beschaffungsexperten in ganz Europa bekannt zu machen.



"Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Applegate bekannt zu geben.

Unsere beiden Unternehmen verfolgen eine gemeinsame Mission, nämlich

internationale B2B-Einkäufer mit passenden Lieferanten zusammenzubringen", sagt

Peter F. Schmid, CEO von Visable. "Das Vereinigte Königreich ist nach

Deutschland die zweitgrößte Volkswirtschaft in Europa. Wir sind davon überzeugt,

dass die starke lokale Präsenz, die Marktexpertise und das Verkaufsteam von

Applegate es uns ermöglichen werden, unseren Marktanteil weiter auszubauen und

gleichzeitig den in Großbritannien ansässigen Unternehmen eine einzigartige

Möglichkeit zu bieten, ihre Reichweite in ganz Europa und darüber hinaus zu

erweitern."







Internet zu maximieren und den internationalen Handel anzukurbeln, indem ihr

Produktangebot Käufern in 15 Sprachen zur Verfügung gestellt wird.



Durch die Erweiterung ihres Marketing-Mixes um Firmenprofile auf EUROPAGES und

wlw können Applegate-Kunden ihre Produkte und Dienstleistungen zusätzlich zu den

über 18.000 Einkäufern, die bereits die führende KI-gesteuerte B2B-Plattform

Großbritanniens nutzen, weiteren vier Millionen internationalen Einkäufern

präsentieren.



Stuart Brocklehurst, Chief Executive bei Applegate, erklärt: "Wir beobachten

seit langem die ausgezeichnete Arbeit von Visable bei der Förderung von

Geschäftsbeziehungen auf dem gesamten Kontinent. Wir freuen uns sehr, nun mit

ihnen zusammenzuarbeiten, damit auch Unternehmen in Großbritannien von diesen

Möglichkeiten profitieren. Gemeinsam schaffen Applegate und Visable Synergien,

die Firmen dabei helfen, ihr Wachstumspotenzial auszuschöpfen."



Die Partnerschaft ermöglicht es Applegate, die digitalen Marketingbemühungen und

die Sichtbarkeit britischer Unternehmen auf dem europäischen Festland nach dem

Brexit zu unterstützen, während Visable seine Internationalisierungsstrategie

mit einem starken Partner in Großbritannien weiterverfolgen kann.



Pressekontakt:



achtung!

Ingrid Lisica

Straßenbahnring 3

20251 Hamburg

+49 40 45 02 10-737

mailto:visable@achtung.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134906/5027200

OTS: Visable GmbH





Ziel der Partnerschaft ist es, die Sichtbarkeit britischer Unternehmen imInternet zu maximieren und den internationalen Handel anzukurbeln, indem ihrProduktangebot Käufern in 15 Sprachen zur Verfügung gestellt wird.Durch die Erweiterung ihres Marketing-Mixes um Firmenprofile auf EUROPAGES undwlw können Applegate-Kunden ihre Produkte und Dienstleistungen zusätzlich zu denüber 18.000 Einkäufern, die bereits die führende KI-gesteuerte B2B-PlattformGroßbritanniens nutzen, weiteren vier Millionen internationalen Einkäufernpräsentieren.Stuart Brocklehurst, Chief Executive bei Applegate, erklärt: "Wir beobachtenseit langem die ausgezeichnete Arbeit von Visable bei der Förderung vonGeschäftsbeziehungen auf dem gesamten Kontinent. Wir freuen uns sehr, nun mitihnen zusammenzuarbeiten, damit auch Unternehmen in Großbritannien von diesenMöglichkeiten profitieren. Gemeinsam schaffen Applegate und Visable Synergien,die Firmen dabei helfen, ihr Wachstumspotenzial auszuschöpfen."Die Partnerschaft ermöglicht es Applegate, die digitalen Marketingbemühungen unddie Sichtbarkeit britischer Unternehmen auf dem europäischen Festland nach demBrexit zu unterstützen, während Visable seine Internationalisierungsstrategiemit einem starken Partner in Großbritannien weiterverfolgen kann.Pressekontakt:achtung!Ingrid LisicaStraßenbahnring 320251 Hamburg+49 40 45 02 10-737mailto:visable@achtung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/134906/5027200OTS: Visable GmbH