Köln (ots) - Das Fahrzeugbesitzer, die in der Vergangenheit ein durch den

Abgasskandal betroffenes Auto erworben haben, Anspruch auf Schadensersatz oder

zumindest die Rückabwicklung des Kaufs haben, steht bereits seit einiger Zeit

fest. Nun entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Fall, in dem es sich um

ein geleastes Auto handelte.



Durch Abgasskandal Schadensersatzansprüche für Leasingverträge?







Das aktuelle Urteil des BGH vom 16. September 2021 mag den ein oder anderenLeasingnehmer missmutig stimmen. Denn es fiel zu Ungunsten eines klagendenLeasingnehmers aus. Die Möglichkeit des Schadensersatzes wurde dem Kläger damitverwehrt, seine Leasingraten erhält er vorerst nicht zurück.Die Kanzlei Mingers. ( mingers.law (https://ots.de/rZ3I7F) ) ist der Meinung: Andieser Stelle muss klar differenziert werden! Denn das BGH-Urteil gilt zwar fürKilometerleasing, nicht jedoch für das Full-Service-Leasing.Das aktuelle Urteil des Bundesgerichtshofes: So argumentiert der BGHLaut BGH handelt es sich bei einem Kilometerleasingvertrag um eine grundsätzlichandere Investitionsentscheidung seitens des Verbrauchers als bei einem Autokauf.Denn so liegt das wirtschaftliche Kalkulationsrisiko im Rahmen einesLeasingvertrages allein beim Leasinggeber - dem Leasingnehmer entfallen somitjegliche Schadensersatzansprüche. Der anzurechnende Nutzungsvorteil würde dannden Leasingzahlungen entsprechen.Klare Differenzierung der Leasingvertragsarten notwendigDas Urteil des BGH muss dabei allerdings deutlich differenzierter betrachtetwerden. Der Leasingnehmer übernimmt diverse Risiken für das Leasingobjekt,wodurch sich Schadensersatzansprüche ergeben. Zum Beispiel tragen Leasingnehmerdie Kosten für Steuer, Versicherung, Instandhaltung, Wartung, Tanken undSäuberung im Rahmen eines klassischen Kilometerleasingvertrages selbst.Außerdem unterscheiden sich verschiedene Leasingvertragsarten gravierend: Dennwährend beim klassischen Kilometerleasing eine genau definierte Vertragslaufzeitinklusive einer vertraglich festgelegten Anzahl an Kilometern vorliegt, tretenim Rahmen eines Full-Service-Leasing weitere Optionen neben das eigentlichklassische Leasing.Unterschiede zwischen Kilometerleasing und Full-Service-LeasingFür das Full-Service-Leasing besteht unter anderem die Möglichkeit, den Vertragim Nachhinein anzupassen oder umzustufen (zum Beispiel in Bezug auf dieLaufzeit) oder sogar, den Vertrag vorzeitig zu beenden oder das Fahrzeug späternoch zu erwerben.In der Praxis findet man solche Leasingverträge häufig in Kombination mit einem