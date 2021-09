Security & Safety Things wird zu Azena, unterstreicht Fortschritte in Entwicklung von Plattform für smarte Kameras

Namenswechsel markiert Fortschritte in Kundenwachstum, geografischer Abdeckung und Funktionalität der offenen Kamera-Plattform

Der Azena Application Store ist der weltweit größte und am schnellsten wachsende offene Marktplatz für Videoanalyse Apps

Die Azena Plattform erlaubt Systemintegratoren mit zahlreichen Apps und Tools, diverse Branchen mit integrierten Komplettlösungen zu adressieren

MÜNCHEN, 22. September 2021 /PRNewswire/ -- Security & Safety Things gibt bekannt, fortan unter dem Namen Azena am Markt aufzutreten. Der neue Markenname unterstreicht das Geschäftswachstum des Unternehmens, sowie die Weiterentwicklung der führenden Plattform für smarte Kameras, und positioniert das Unternehmen für das nächste Kapitel in seiner Mission, den Einsatz von Videoanalyse neu zu definieren. Gemeinsam mit Kunden und Partnern aus aller Welt will Azena den Mehrwert seiner Plattform für Systemintegratoren und Endkunden auch in Zukunft kontinuierlich weiter erhöhen.

Seit der Gründung in 2018 wuchs Azena auf mehr als 120 Mitarbeiter, verteilt über drei Standorte, mit dem Hauptsitz in München, einem Entwicklungsstandort in Eindhoven, Niederlande und dem Innovation Accelerator in Pittsburgh, USA. Die Azena Plattform für smarte Kameras bietet unter anderem ein offenes Kamera-Betriebssystem und einen Application Store mit nahezu 100 KI-gestützten Videoanalyse Apps. Das Betriebssystem ermöglicht es, mehrere dieser Apps parallel auf einer Kamera auszuführen. Integratoren und Endkunden können jederzeit flexibel Apps hinzufügen oder austauschen. Hardwareseitig stehen ihnen dabei 15 Kameras in unterschiedlichen Formfaktoren zur Auswahl, die von sechs Kameraherstellern angeboten werden.

"Systemintegratoren spielen eine wichtige Rolle dabei, die smarten, mit Videoanalyse ausgestatteten Kameras auf unserer Plattform mit der weiteren Systemlandschaft so zu verbinden, dass datengestützte Lösungen für Sicherheit, Prozessoptimierung oder Automation entstehen", sagt Hartmut Schaper, Chief Executive Officer, Azena. "Wir werden die Funktionalität unserer Platform weiter ausbauen und unsere Partner dabei unterstützen, neue Märkte zu erschließen. Der erhöhte Wiederkennungswert unserer neuen Identität Azena wird uns dabei zu einer stärkeren Marktpräsenz verhelfen."