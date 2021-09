Rad Power Bikes setzt neue Maßstäbe im Transportwesen und führt am Weltautofreien Tag das RadCity 5 Plus in Nordamerika und Europa ein

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Seattle und Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Das beliebtestePendler-E-Bike verändert die Stadt Mikromobilität, reduziert unnötigeAutofahrten, Energieverbrauch und fördert gleichzeitig einen unterhaltsamen undgesunden LebensstilRad Power (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3295286-1&h=2828490460&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3295286-1%26h%3D1593973337%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3295286-1%2526h%253D2293435679%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.radpowerbikes.com%25252F%2526a%253DRad%252BPower%26a%3DRad%2BPower&a=Rad+Power)https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3295286-1&h=2530736630&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3295286-1%26h%3D3146326380%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3295286-1%2526h%253D3358382395%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.radpowerbikes.com%25252F%2526a%253DBikes%26a%3DBikes&a=Bikes (TM), Nordamerikas größteElektrofahrradmarke, stellt heute das RadCity 5 Plus vor, die nächste Generationseines vielseitigen Pendler-E-Bikes, das Stadtbewohnern die Freiheit gibt,gesündere, erschwingliche und bequeme alternative Transportmöglichkeiten in ihrtägliches Leben aufzunehmen. Das RadCity 5 Plus verfügt über einenherausnehmbaren, teilintegrierten Akku, einen speziellen Getriebenabenmotor, derHügel 40 % schneller erklimmt* sowie eine leicht ablesbare Benutzeroberflächeund bietet dem Fahrer die ultimative Leistung, die er benötigt, um imStadtverkehr, auf belebten Straßen und an anspruchsvollen Hügeln mitLeichtigkeit zu fahren. Dies ist die erste Einführung der RadCity-Linie inEuropa, wo Rad Power Bikes bereits Fuß gefasst hat und jährlich dreistelligeUmsatzzuwächse verzeichnet"Ebikes stellen eine klare Lösung für den prekären Zustand unseres Planetendar", sagte Mike Radenbaugh, Gründer und CEO von Rad Power Bikes. "Unsereeuropäischen Kollegen haben E-Bikes bereits zu einem festen Bestandteil ihresAlltags gemacht, und auch in Nordamerika ist die Bewegung in vollem Gange. Esist ganz einfach: Ebikes sind schnell und machen Spaß. Sie fördern einengesunden Lebensstil, bauen Stress ab, können an einer normalen Steckdoseaufgeladen werden und kosten viel weniger als Autos. Ob auf Kopfsteinpflaster inParis, in einer Haarnadelkurven in San Francisco oder beim Pizzalieferdienst inNew York City - E-Bikes sind eine wichtige Antwort der ökologischenHerausforderung, für die wir alle mit verantwortlich sind."Um ein kategorieführendes Pendler-E-Bike zu bauen, konzentrierte Rad Power Bikes