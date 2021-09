Jeff Yabuki tritt Motive Partners als Chairman bei und wird Co-Leiter des Unternehmens

Die Ernennung von Yabuki stärkt das Führungsteam von Motive - er bringt Renommee und umfangreiche Expertise in den Bereichen Investitionen, Betrieb und Innovation in der Finanztechnologie mit und hilft dem Unternehmen, die Marktchancen von 9,6 Billionen US-Dollar in den kommenden zehn Jahren zu ergreifen

NEW YORK und LONDON, 21. September 2021 /PRNewswire/ -- Motive Partners („Motive"), eine Private-Equity-Gesellschaft mit Fokus auf Wachstumsbeteiligungen und Buyout-Investitionen in Software- und Informationsdienstleistungsunternehmen für die Finanzdienstleistungsbranche („Finanztechnologie"), gibt die Ernennung von Jeffery W. Yabuki („Jeff") zum Chairman und Founding Partner bekannt. Bevor er zu Motiv stieß, war Jeff von Dezember 2005 bis Juli 2020 Chief Executive Officer von Fiserv, Inc („Fiserv"), einem globalen Technologieunternehmen im Bereich Zahlungsverkehr und Finanzdienstleistungen, das Banking, Handel und Geldverkehr zwischen Finanzinstituten, Unternehmen und Verbrauchern ermöglicht. Von Juli 2019 bis Dezember 2020 fungierte er dort auch als Chairman. Jeff führte das Unternehmen durch eine strategische Transformation mit bedeutenden Akquisitionen und Veräußerungen, durch die sich der Umsatz fast verdreifachte und sich die operative Marge und der Gewinn drastisch erhöhten. Während seiner Amtszeit als Chief Executive Officer erzielte er eine Gesamtrendite von 969 % für die Aktionäre.

Jeff schließt sich Motive an einem entscheidenden Punkt in der Wachstumsgeschichte des Unternehmens an, nachdem Motive eine strategische Partnerschaft mit Apollo Global Management Inc. (NYSE: APO) geschlossen hat. Das integrierte Geschäftsmodell von Motive, das Investoren, Betreiber und Innovatoren vereint, ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie und seines Fokus auf Finanztechnologie. Im Rahmen seiner Funktion wird Jeff mit dem Gründer und geschäftsführenden Partner Rob Heyvaert („Rob") und dem Motive-Team zusammenarbeiten, um das Unternehmen weiter zu vergrößern und gleichzeitig die bedeutenden Marktchancen im Bereich der Finanztechnologie in den kommenden zehn Jahren nutzen und Kapital mit Betriebs- und Innovationsfähigkeiten kombinieren, um Unternehmen umzugestalten und zu expandieren und ihre Leistung zu verbessern.