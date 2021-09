Kleinst- und Kleinunternehmen tragen in erheblichem Umfang zur Schaffung von Arbeitsplätzen und weltweiten wirtschaftlichen Entwicklung bei: sie repräsentieren rund 90 % der Unternehmen und stellen mehr als 50 % der Arbeitsplätze weltweit. Aufgrund der Pandemie war jedoch eine rasche Umstellung auf digitale Plattformen und Prozesse erforderlich. Diese haben zwar neue Möglichkeiten geschaffen, viele Unternehmen aber auch fast zum Scheitern gebracht. Mit Blick auf den Übergang zur Digitalisierung hat Mastercard über das Center for Inclusive Growth (Zentrum für integratives Wachstum) heute mit Strive eine weltweite Initiative gegründet, die die Stärkung der finanziellen Tragfähigkeit von Kleinunternehmen in den Fokus rückt und deren Erholung und Wachstum unterstützt.

„Gedeihen kleine Unternehmen, gedeihen auch unsere lokalen Gemeinden und Ökonomien, wenn sie jedoch zu kämpfen haben, hat dies weitreichende Folgen“, sagte Michael Miebach, CEO von Mastercard. „Was Kleinunternehmer jetzt brauchen, sind Partner, die ihnen zuhören und innovative Lösungen entwickeln, die ihnen im Zuge der Pandemie beim Wachstum helfen. Es geht um eine Investition, bei der ihr Erfolg zu unserem Erfolg führt. Aus diesem Grund sind Programme wie Strive heute und morgen so entscheidend.“

„Dieses Programm knüpft an den Erkenntnissen und das Werk an, die im Zuge des langfristigen Schwerpunkts von Mastercard auf finanzielle Inklusion entwickelt wurden“, sagte Shamina Singh, President und Gründerin des Mastercard Center for Inclusive Growth. „Im Sinne der Gleichstellungsintention und des Partnerschaftskonzepts wird Strive die Unternehmer dort aufsuchen, wo sie sind, und ihnen Zugang zu den Ressourcen verschaffen, die sie ihren eigenen Angaben zufolge für ihren Erfolg und ihr langfristiges Wachstum benötigen.“

Eine auf Dateneinblicken basierende Initiative

Als Teil der Initiative Strive werden weltweite Plattformen mit lokal angepassten Programmen verknüpft, um auf die besonderen Herausforderungen und Möglichkeiten der vulnerabelsten Kleinbetriebspopulationen in Regionen auf der ganzen Welt einzugehen und zu reagieren.

Strive Community - das erste dieser Programme – ist auf mehr als fünf Millionen kleine Unternehmen in Europa, Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten und Asien ausgerichtet. Mit Unterstützung von Caribou Digital, einem auf die Entwicklung von inklusiven und ethischen digitalen Ökonomien konzentrierten Forschungs- und Beratungsunternehmen, wird das Programm kleinen Unternehmen dabei helfen, technologische Ressourcen zur Digitalisierung ihres Betriebs, Straffung von Finanz- und Back-Office-Diensten und Verbesserung des Marktzugangs zu nutzen, damit sie in unserer modernen Wirtschaft erfolgreich sein können. Die Zuschüsse werden an Organisationen vergeben, die Erfahrung in der Arbeit mit Kleinst- und Kleinunternehmern haben.