Bau-Tarifverhandlungen abgebrochen

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen für die rund 890 000 Beschäftigten der deutschen Bauwirtschaft sind am Mittwoch ergebnislos abgebrochen worden. Erwartet wird nun ein Schlichtungsverfahren, wie der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und der Zentralverband Deutsches Baugewerbe nach der fünften Verhandlungsrunde am Mittwoch in Schönefeld mitteilten. Zentraler Streitpunkt war demnach abermals die Forderung, Bauarbeiter für ihre teils weiten Fahrten zu Baustellen zu entschädigen.

Ein Sprecher der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) bestätigte den Abbruch der Verhandlungen.