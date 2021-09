Copper Mountain Mining kündigt Inbetriebnahme des Erweiterungsprojekts der Kugelmühle 3 in der Copper Mountain Mine an

Vancouver, British Columbia - 22. September 2021 - Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC | ASX:C6C) (das "Unternehmen" oder "Copper Mountain" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/copper-mountain ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es die dritte Kugelmühle in seiner Mine Copper Mountain, die sich im Süden von British Columbia, Kanada, in der Nähe der Stadt Princeton befindet, erfolgreich installiert und in Betrieb genommen hat. Die Installation der dritten Kugelmühle ist der Abschluss des Erweiterungsprojekts Ball Mill 3, mit dem die Mahlkapazität der Anlage von 40.000 Tonnen pro Tag auf 45.000 Tonnen pro Tag erhöht wird.

"Wir freuen uns, den planmäßigen Beginn der Inbetriebnahme der neuen Kugelmühle bekannt geben zu können", sagte Gil Clausen, President und CEO von Copper Mountain. "Nachdem die elektrische Inbetriebnahme begonnen hat, planen wir, die Mühle im nächsten Monat mit Schlamm zu versorgen und die volle Produktion noch in diesem Jahr hochzufahren.

Herr Clausen fügte hinzu: "Dies ist der erste Schritt in unseren mehrstufigen Wachstumsplänen, um unsere Vision zu erreichen, unsere jährliche Produktionsrate in den nächsten fünf Jahren gegenüber dem Stand von 2020 zu verdreifachen. Unser Entwicklungsplan für unsere kostengünstigen Projekte mit hohem ROIC beinhaltet die weitere Erweiterung der Copper Mountain Mine, die Weiterentwicklung unseres Eva Copper Projekts in Australien und die Fortsetzung der Exploration auf allen unseren Grundstücken.”

Über Copper Mountain Mining Corporation

Das Aushängeschild von Copper Mountain ist die zu 75 % unternehmenseigene Mine Copper Mountain, die sich im Süden von British Columbia in der Nähe der Stadt Princeton befindet. Die Mine Copper Mountain produziert derzeit etwa 100 Millionen Pfund Kupferäquivalent pro Jahr, wobei die durchschnittliche Jahresproduktion voraussichtlich auf etwa 140 Millionen Pfund Kupferäquivalent steigen wird. Copper Mountain besitzt auch das in der Erschließungsphase befindliche Kupferprojekt Eva in Queensland, Australien, sowie ein 2.100 qkm großes, äußerst aussichtsreiches Landpaket im Gebiet Mount Isa. Copper Mountain wird an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol CMMC" und an der Australian Stock Exchange unter dem Symbol C6C" gehandelt.