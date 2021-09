Lattice kündigt innovative Ziele und Vergütungsprodukte an, um den Erfolg der Mitarbeiter mit den Auswirkungen auf das Geschäft zu verknüpfen und die Lücke zwischen Personal- und Geschäftsabläufen zu schließen Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 22.09.2021, 16:27 | 19 | 0 | 0 22.09.2021, 16:27 | Lattice führt neue strategische Funktionen ein, um die betriebliche Effizienz, Transparenz und Gleichberechtigung in Unternehmen zu erhöhen, während Unternehmen damit kämpfen, ihre Mitarbeiter in der neuen Arbeitswelt auszurichten und einzubinden. LONDON, 22. September 2021 /PRNewswire/ -- Lattice, die führende Personalmanagement-Plattform für Unternehmen mit einer Kultur, in der der Mensch im Mittelpunkt steht, gab heute bekannt, dass sie sich weiterhin darauf konzentriert, transparente, aufeinander abgestimmte Mitarbeiter und Unternehmen zu schaffen, und zwar mit neuen Produkten und Dienstleistungen, die darauf abzielen, die Lücke zwischen Personal- und Geschäftsabläufen zu schließen. „Unternehmen und ihre Mitarbeiter müssen sich an den Ergebnissen orientieren, um sicherzustellen, dass jeder in die richtige Richtung geht und sich für den Erfolg gerüstet fühlt", sagte Jack Altman, CEO von Lattice. „Wir wissen, dass die Verbindung zwischen unserer Arbeit und dem Wert, den sie für Unternehmen schafft, von enormer Bedeutung ist, und dass Einzelpersonen eine Quelle der Wahrheit brauchen, um sicherzustellen, dass wir solide Entscheidungen treffen und Ergebnisse erzielen." Im Gegensatz zu den meisten HR-Tools, die nur auf die Einhaltung von Vorschriften oder auf Prozesse ausgerichtet sind, bieten die neuen Produkte von Lattice eine auf den Menschen ausgerichtete Methodik, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Mitarbeiter besser zu verstehen und zu unterstützen. Lattice Goals & OKRs ist eine Erweiterung der aktuellen Lösung und unterstützt Teams bei der Festlegung stärkerer, strategisch verbundener Ziele, die die Einführung von OKR-Programmen (Objectives & Key Results) vorantreiben, die Leistung der Mitarbeiter steigern und das Engagement erhöhen. Diese Transparenz und dieses Verständnis ermöglichen es den Führungskräften, ihre Mitarbeiter auf die strategischen Prioritäten ihres Unternehmens auszurichten und jeden Mitarbeiter zu aktivieren, um diese Aufgaben zu erfüllen. Indem sie Teams bei der Operationalisierung ihrer Ziele unterstützen, können Personalverantwortliche die Ausrichtung und die Ergebnisse ermöglichen, die Unternehmen zum Geschäftserfolg führen. Seite 2 ► Seite 1 von 2





