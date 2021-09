Heute NanoRepro kaufen?

Die Sektkorken knallen heute bei NanoRepro. So katapultiert sich der Wert derzeit rund dreiX Prozent nach vorne. Damit notiert der Wert nun bei 9,24 EUR. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von NanoRepro der letzten drei Monate.

Trotz des Anstiegs bleibt die Technik angespannt. Da die Aktie nun mit dem Rutsch unter die nächste Haltezone aus dem Stand neue Verkaufssignale generieren kann. Diese Marke liegt bei 8,26 EUR. Bei NanoRepro dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Bullish eingestellte Anleger können dem Ausbruch vorgreifen, um die Gewinnmarge zu erhöhen, oder sicherheitshalber auf den endgültigen Startschuss warten. Schließlich erhöhen die gestiegenen Kurse die Renditechancen. Wer ohnehin von mittelfristig steigenden Kursen ausgeht, bekommt heute eine weitere Bestätigung.

