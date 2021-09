Die Nachricht ist aus einem Telegram-Kanal mit dem Namen „Zerstörung der CDU“: „Wir zerstören die CDU Schritt für Schritt. Weil wir so viele sind, war #LaschetWussteEs heute in den Twitter-Trends.“ Nach Recherchen von T-Online aus dem Sommer dieses Jahres steht er in Verbindung mit Klimaaktivisten von „FridaysforFuture“. Was damals nur Vermutung war und von Machern bestritten wurde,

Der Beitrag Grüne Jungpolitiker koordinierten Internet-Kampagne gegen Armin Laschet erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Max Roland.