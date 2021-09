SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen für die rund 890 000 Beschäftigten der deutschen Bauwirtschaft sind am Mittwoch ergebnislos abgebrochen worden. Erwartet wird nun ein Schlichtungsverfahren, wie der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und der Zentralverband Deutsches Baugewerbe sowie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) nach der fünften Verhandlungsrunde am Mittwoch in Schönefeld mitteilten.

Gewerkschaftschef Robert Feiger und Verhandlungsführer Carsten Burckhardt erklärten die Verhandlungen für gescheitert. "Die Zeichen stehen auf Arbeitskampf." Zuvor werde voraussichtlich am Montag die Schlichtungsstelle angerufen.