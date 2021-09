Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 22.09.2021

Kursziel: 7,80

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Net Asset Value steigt um 11% - Hohe Nachfrage nach digitalen Geschäftsmodellen dürfte weiterhin für Rückenwind sorgen

Mountain Alliance hat gestern den H1-Bericht veröffentlicht und darin mit einem höheren NAV erfreulichen operativen Newsflow ausgewiesen.

NAV-Anstieg von 11%: Bei Erlösen von 4,2 Mio. Euro (Vj.: 4,7 Mio. Euro) machte sich die strategische Ausrichtung auf digitale Geschäftsmodelle (u.a. E-Learning, E-Health oder Remote Work) stark positiv auf der Bottom-Line bemerkbar. Konkret verbesserte sich das Beteiligungsergebnis von 1,8 Mio. Euro auf nun 7,5 Mio. Euro um mehr als das Vierfache. Hauptgrund für die positive Entwicklung ist hierbei die hohe Dynamik im EdTech-Markt, wodurch Mountain Alliance im Rahmen der Finanzierungsrunde beim Portfoliounternehmen Lingoda von einer deutlichen Wertsteigerung profitiert haben dürfte (MONe: rund 9 Mio. Euro). Diese Zuschreibung sollte zusammen mit den Erträgen aus kleineren Veräußerungen (u.a. bei Exasol) höher als die Wertminderungen sein, die u.E. primär aus den starken Kursverlusten bei Exasol resultieren (6M/21: -39,1%). Insgesamt verbesserte sich das Nettoergebnis daher signifikant auf 5,0 Mio. Euro (Vj.: -0,5 Mio. Euro). Der NAV stieg letztlich um +10,6% auf 52,8 Mio. Euro. Hinsichtlich der weiteren Entwicklung blickt das Management aufgrund der zunehmenden Bedeutung digitaler Geschäftsmodelle zuversichtlich auf das zweite Halbjahr. Folglich geht der Vorstand unverändert von einem NAV-Anstieg von 5 bis 10% aus. Vor dem Hintergrund der guten Entwicklung in H1/21 halten wir dies auch für erreichbar.



Attraktivität des EdTech-Marktes wird nun im Bewertungsmodell reflektiert: Wir hatten bereits in unserem letzten Comment vom 15.07.2021 die hohe Dynamik im EdTech-Markt sowie die daraus folgenden möglichen Implikationen für Mountain Alliance geschildert. Das aufgrund eines ungünstigen Kapitalmarktumfelds nun kurzfristig abgesagte IPO der ELearning Plattform Babbel schmälert die Attraktivität dieses Bereichs u.E. nicht nachhaltig.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 7,80 Euro