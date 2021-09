Fastly, Inc. (NYSE: FSLY), Anbieter einer globalen Edge-Cloud-Plattform, wird im Gartner Magic Quadrant für Web Application Firewalls und API Protection (WAAP) vom August 2021 zum „Challenger“ benannt. Nachdem Signal Sciences bereits in zwei aufeinanderfolgenden Jahren als Visionary aufgeführt wurde, ist dies das erste Jahr, in dem Gartner Fastly in diesem Bereich als Challenger einstuft. Diese Einordnung unterstreicht Fastly’s Umsetzung seines umfangreichen WAAP-Portfolios, sowie die leistungsstarke Integration der herausragenden Web Application- und API-Sicherheitslösungen von Signal Sciences in Fastlys globales Netzwerk und dessen Denial-of-Service (DDoS) Schutzfunktionen.

„Unser diesjähriger Einzug in den Challenger-Quadranten erkennt unsere fortwährenden Investitionen bei der Signal Sciences-Integration in Fastly an. Indem wir zwei leistungsfähige Angebote in einem einheitlichen Portfolio vereinen, entsteht ein tiefgehender und zuverlässiger Web Application- und API-Schutz: ohne Beeinträchtigung der Leistung oder Flexibilität im Deployment“, sagt Sean Leach, Chief Product Architect bei Fastly. „Unternehmen entwickeln Web-Apps, um dem Wandel der Kundenerwartungen in einer digitalisierten Welt zu entsprechen. Dabei ist ein schneller und effektiver WAAP-Technologieeinsatz an jeder Stelle des Software-Stacks entscheidend, um sichere und umfassende Innovationen zu ermöglichen. Die Anerkennung ehrt uns außerordentlich und wir freuen uns, Entwickler- und Sicherheitsteams auf der ganzen Welt mit vereinfachten Sicherheitslösungen zu unterstützen.“

Erst kürzlich hat Fastly die Beta-Verfügbarkeit seiner Next-Gen Web Application Firewall (WAF) auf der Fastly Edge-Cloud-Plattform bekanntgegeben – ein Meilenstein hinsichtlich der Integration und kontinuierlichen Arbeit zum Schutz von Anwendungen und APIs in jeder Umgebung: sei es in der Cloud, on-prem, hybrid oder nun auf der Edge. Dank Erstellung und Optimierung von Regeln in Echtzeit lassen sich Angriffe früher blocken und Kunden können zunehmende Bedrohungen, wie Web Application- und DDoS-Angriffe, auf der Edge abwehren.

Mit der Akquisition von Signal Sciences unterstützt Fastly Entwickler mit herausragenden Möglichkeiten zur Erkennung von Angriffen. Die zuverlässigen Angriffsindikatoren gehen dabei weit über die Möglichkeiten traditioneller WAFs hinaus. Diese sind schwierig in der Handhabung und erfordern ein nicht enden wollendes Rules Tuning zur Vermeidung von False-Positives, welche legitimen Traffic blockieren können. Da Fastlys next-gen WAF keinem Rule Tuning bedarf, um bösartigen Traffic effektiv zu erkennen und abzuwehren, setzen über 90 Prozent der Kunden diese im Blocking Mode ein.