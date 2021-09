Valneva mit sauberem Höhenflug

Mit einem großen Sprung nach vorne beginnt Valneva den heutigen Handelstag. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund sieben Prozent aus. 31,10 USD müssen jetzt nach diesem Anstieg schon für ein Wertpapier hingelegt werden. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

Auch wenn dieser Anstieg für die Bullen ein kleiner Siegeszug ist, bleiben doch noch dunkle Wolken am Himmel. Weil die nächste maßgebliche Haltezone auf dem Weg nach unten nun jederzeit unterboten werden kann. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 24,83 USD markiert. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, könnte diese Rallye zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. So gibt es für Puts heute einen ordentlichen Nachlass. Valneva-Bullen dürfte angesichts der kräftigen Rallye das Lachen heute nicht mehr zu nehmen sein.

