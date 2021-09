Mehr als 1.000 Führungskräfte aus dem Bank- und Versicherungswesen nehmen an FintechOS Leap teil, um über technologische Innovationen im Finanzdienstleistungsbereich zu diskutieren.

Die Veranstaltung, die früher unter dem Namen Finvision bekannt war, wird mehr als 1.000 Führungskräfte aus dem Bank- und Versicherungswesen zusammenbringen und soll die Digitalisierung von Unternehmen dieser beiden Branchen beschleunigen. Der neue Name der Veranstaltung spiegelt die Entwicklung der Marke FintechOS besser wider. Der Technologieanbieter hat sich weiterentwickelt und seine Produkte, seinen Kundenstamm und die Märkte, in denen er tätig ist, erweitert. Seit der Ankündigung der Serie-B-Finanzierungsrunde ist FintechOS in den US-Markt eingetreten und visiert den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Nordafrika an.

Die Konferenz und die Messe stellen den Selbstbedienungsansatz von FintechOS in den Vordergrund. Er ermöglicht es Finanzdienstleistern, digitale Produkte innerhalb von Wochen anstatt von Monaten zu entwickeln, diese zu testen und zu skalieren. Die Teilnehmer bekommen einen Einblick in die FintechOS-Plattform und hören von Unternehmen, die bereits „Plug-and-Play"-Lösungen wie FintechOS Lighthouse und FintechOS Northstar einsetzen.

Bei den FintechOS-Leap-Sessions werden mehr als 20 Redner über die neuesten Trends im Bereich der technischen Innovation und der digitalen Unternehmensführung sprechen:

Wie man in 15 Minuten ein Low-Code/No-Code-Bankprodukt erstellt

Super-Apps im Bank- und Versicherungswesen

Cloud-Innovation bei Finanzdienstleistungen

Aufbau der Bank von morgen

Das richtige digitale Kundenerlebnis.

Die Sitzungen werden in verschiedenen Formaten abgehalten, darunter Keynotes, Kamingespräche, Radioshows, Podiumsdiskussionen, Lightning Talks, Fragen und Antworten sowie Networking-Sitzungen, sowohl virtuell als auch in Präsenzveranstaltungen. Das Event findet im The Brewery in der Stadtmitte von London statt und wird über die virtuelle Plattform Hopin gestreamt. Um sich für die Veranstaltung anzumelden, besuchen Sie bitte https://leap.fintechos.com/.