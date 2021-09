Das Unternehmen will zudem in 2-3 Jahren die Produktion auf 250.000 Unzen Gold pro Jahr bringen und Dividenden zahlen. We like it!

Quelle: John McConnell, CEO Victoria Gold, Eagle Mine Luftaufnahme

Was ein Paukenschlag! Victoria Gold vermeldet in seiner Goldmine Eagle im Yukon-Territorium im August eine produzierte Rekordmenge von 20.744 Unzen Gold, was ein Anstieg um 65% zum Vorjahr bedeutet. Darüber hinaus wurden im Juli und August jeweils mehr als 1 Million Tonnen Erz auf dem Haufenlaugungspad gestapelt, was ebenfalls ein Rekord darstellt. Neben der Produktion wird die Exploration natürlich nicht vernachlässigt. Derzeit sind im Dublin Gulch Gold Camp 5 Diamantbohrer im Einsatz, wobei bisher etwa 10.000 Meter an Bohrungen in über 45 Diamantbohrlöchern, sowie über zwei Kilometer an Oberflächengräben durchgeführt wurden. Insgesamt beinhaltet das diesjährige Bohrprogramm 15.000 Bohrmeter, wobei der Hauptfokus auf dem Ziel Raven liegt, wo bereits über 6.500 Meter an Bohrungen durchgeführt wurden. Die Mineralexplorationskampagne 2021 wird weiterhin mit voller Kapazität fortgesetzt und konzentriert sich auf drei Bereiche: die beiden oberflächennahen hochgradigen Goldziele Raven und Lynx sowie das hochgradige Silberziel Rex-Peso, das in der Vergangenheit produziert wurde und sich westlich der Goldmine Eagle befindet. Bis voraussichtlich Oktober sollen alle Explorationsarbeiten in allen Zielgebieten abgeschlossen sein und man erwartet die Ergebnisse dann bis Ende des vierten Quartals.

Ein Fieldtrip in der Mine Eagle hat die Analysten von PI Financial dazu bewogen ihr Bewertungsmodell aufgrund mehrerer positiver Entwicklungen vor Ort anzupassen und ihre Einschätzung mit einem BUY-Rating und einem Kursziel von 23 CAD zu belassen. Verschiedenste Optimierungen im Materialtransportkreislauf wurden durchgeführt, so dass die Stapelrate kontinuierlich erhöht werden kann. Dazu gehören das Hinzufügen von Unterbrechungen/Bypässen an wichtigen Punkten im Brech-/Stapelkreislauf, um den Betrieb fortführen zu können, wenn eine Komponente gewartet wird oder ausfällt. Ebenfalls werden Vorräte in jeder Brechstufe aufgebaut, um Redundanzen zu schaffen, falls der Bergbaubetrieb durch Wetter, Wartungsarbeiten oder andere Probleme beeinträchtigt wird. Das Analystenteam erkennt das Potential für eine Erhöhung der Stapelrate von 33.700 tpd auf 37.500 tpd in den wärmeren Monaten (in der Regel H2) während der verbleibenden Laufzeit der Mine und lässt das in die positive Bewertung einfließen. Als Teil des Projekts 250 plant Victoria Gold die Einführung einer ganzjährigen Stapelung, damit man für die Zukunft noch erfolgreicher sein wird. Der Goldproduzent ist auf dem richtigen Weg und wird uns in Zukunft noch viel Freude bereiten!

