Aqara führt Nachrüstlösung für Smart-Jalousien ein

Aqara, ein Anbieter von Smart-Home-Produkten, gab den Verkaufsstart des Aqara Roller Shade Driver E1 bekannt, einer ergänzenden Steuerung für Jalousien zur Automatisierung des Betriebs bestehender Installationen mit Kugelketten. Der Antrieb ist für Jalousien mit Kugelketten ausgelegt, bei denen der Kugeldurchmesser 3-6 Millimeter beträgt, und funktioniert sowohl mit Kunststoff- als auch mit Metallkugeln. Die Antriebsvorrichtung ist ab dem 22. September 2021 auf Amazon UK erhältlich und wird voraussichtlich in den nächsten Wochen auch auf Amazon France verfügbar sein. Zudem wird sie in den kommenden Monaten über autorisierte Aqara-Händler in Europa und Asien erhältlich sein.

Jalousien sind in so gut wie jedem Zuhause notwendig, da sie vor schädlichen UV-Strahlen schützen, Energie (für Klimaanlagen und Beleuchtung) einsparen und die Privatsphäre wahren. Automatisierte Jalousien bieten Nutzern den Komfort, diese nicht jeden Tag manuell auf- und zuziehen zu müssen, und tragen dazu bei, Energiekosten zu senken und den Wohnkomfort zu verbessern.