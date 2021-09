Steinhoff: Morgen geht es um alles!

Wohl kaum eine Aktie hat die Anleger hierzulande in den vergangenen Jahren so bewegt wie Steinhoff. Mit der Quasi-Pleite der Milliarden-Holding haben unzählige Aktionäre etliches Geld verloren. Doch jetzt gibt es Licht am Ende des Tunnels. Denn vermutlich wird morgen im Amsterdamer Bezirksgericht eine Entscheidung getroffen, die die Zukunft von Steinhoff entscheidend beeinflussen dürfte…

So konnte sich Steinhoff in den vergangenen Wochen und Monaten mit sämtlichen Gläubigern in Bezug auf Schadensersatzforderungen einigen. Für den 23. September hat nun das Amsterdamer Bezirksgericht die Entscheidung über den von den Gläubigern abgesegneten Vergleich angekündigt. An der Börse notiert Steinhoff derzeit bei rund 0,18 Euro. Sollte das Urteil positiv ausfallen – wovon stand jetzt auszugehen ist – könnte das den Knoten lösen.

Fazit: Steinhoff könnte jetzt kurz vor dem ganz großen Turnaround stehen.

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

