FII Institute startet weltweiten Infektionskrankheiten-Index

Das Risikolösungsprogramm von Metabiota gehörte zu den ersten, die im Dezember 2019 auf ungewöhnliche Infektionen in Wuhan hingewiesen hatten.

NEW YORK, 22. September 2021 /PRNewswire/ -- Das Future Investment Initiative (FII) Institute hat heute den Global Infectious Diseases Index veröffentlicht. Dieser verwendet ein speziell entwickeltes Tool für künstliche Intelligenz (KI), das entwickelt wurde, um Krankheitserreger auf der ganzen Welt zu verfolgen und Schlüsseldaten für die Vorbereitung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten bereitzustellen. Er soll Daten nahezu in Echtzeit erfassen und wurde in Zusammenarbeit mit dem weltweiten Vorreiter für Risikolösungen bei Infektionskrankheit, Metabiota, und dem führenden Technologieberatungsunternehmen Accenture entwickelt. Der Index verfolgt bis zu 60 Krankheitserreger, einschließlich derjenigen, die hinter COVID-19, Dengue und Masern stecken, und soll das weltweite Bewusstsein für Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Malaria und HIV schärfen, Bedrohungen reduzieren und wertvolle Erkenntnisse liefern, um die Entscheidungsfindung voranzutreiben.

Das FII Institute hat den Index offiziell beim Runden Tisch Health Is Wealth vorgestellt, der am Rande der 76. Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York stattfand und an dem Führungspersönlichkeiten aus aller Welt sowie Vertreter von Regierungen und aus der Wirtschaft teilnahmen. Der Index ist jetzt online auf www.globalinfectiousdiseaseindex.org verfügbar.

Richard Attias, CEO des FII Institute, erklärte, er sei stolz auf die gemeinsame Arbeit, die geleistet wurde, um die Technologie zu nutzen, die für diese wertvollen Analysen erforderlich ist. „Die Erkenntnisse, die der Index liefern wird, werden Regierungen und Gesundheitsdienste darauf vorbereiten, fundierte Entscheidungen zu treffen, die der Menschheit helfen", betonte er. „Er beseitigt die Komplexität der Daten zu Infektionskrankheiten und bietet eine einfache und intuitive Übersicht."