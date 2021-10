Brookville Capital aus London sieht das genauso und ist sehr positiv für Karora Resources gestimmt!

Der folgende Artikel ist eine Deutsche Übersetzung des Original Brookville Newsletters mit freundlicher Genehmigung von Simon Popple.

Wer ist Karora?

Das Unternehmen ist ein wachsender australischer Goldproduzent. Im Jahr 2020 übertraf das Unternehmen die Prognose von 90.000 Unzen ("Oz") und produzierte 99.249 Oz zu nachhaltigen Gesamtkosten ("AISC") von 1.026 US$ gegenüber der Prognose von 1.050 bis 1.020 US$.

Ich muss gestehen, dass ich mir das Unternehmen vor einiger Zeit angesehen habe, aber durch eine hohe Lizenzgebühr abgeschreckt wurde. Zuvor waren es zwei Lizenzgebühren, eine Net Smelter Royalty ("NSR") und eine Gross Revenue Royalty ("GRR") jetzt eine einzige NSR-Lizenzgebühr für ihr Vorzeigeprojekt Beta Hunt. Damals musste das Unternehmen eine Lizenzgebühr an Metals Maverix (den früheren Eigentümer) zahlen. Die Lizenzgebühr wurde von 7,5 % auf 4,75 % gesenkt, was ich allerdings immer noch als hoch ansehen würde jedoch eindeutig angenehmer als zuvor.

Es ist auch erwähnenswert, dass diese Gebühr nur für Beta Hunt zu entrichten ist und es nun mehrere andere Projekte gibt (siehe Tabelle weiter unten), an denen das Unternehmen arbeitet und für die keine Lizenzgebühren zu entrichten sind (mit Ausnahme einer 1 %igen Lizenzgebühr für Mt Henry).

Warum gerade jetzt?

Sie arbeiten daran ein Produzent von 200.000 Unzen Gold pro Jahr zu werden.

Hier ist eine Tabelle aus einer ihrer jüngsten Präsentationen, in der sie darlegen, wie sie dieses Ziel erreichen wollen.

Was mir daran gefällt, ist dreierlei:

Sie planen weiterhin, die Kosten zu senken Sowohl das Erhaltungs- als auch das Wachstumskapital scheinen für ein Unternehmen dieser Größe überschaubar zu sein - Ende 2020 verfügte das Unternehmen über 79,7 Mio. CAD$ an Barmitteln (82,2 Mio. CAD$ am Ende von Q2/21). Der Marktwert beträgt derzeit rund 480 Mio. CAD Sie planen nach wie vor ein erhebliches Maß an Exploration und Ressourcenerschließung.

Dreijahresplan:

Und hier sind einige der wichtigsten Meilensteine, die sie erreichen wollen:

Was muss geschehen, um auf 200.000 Unzen pro Jahr zu kommen?

Obwohl noch viel passieren muss, wäre eine der wichtigsten Entwicklungen die Erweiterung der Goldmühle von Higginsville. Diese kann derzeit 1,6 Millionen Tonnen pro Jahr (Mtpa) verarbeiten und müsste auf 2,5 Mtpa erweitert werden. Die Kosten hierfür werden auf 50 Mio. AUD geschätzt, so dass das Unternehmen in der Lage sein sollte, dies ohne eine bedeutende Kapitalerhöhung zu finanzieren.

Der Rest der Wachstumsinvestitionen wird in erster Linie in die Erschließung eines zweiten Abbaubetriebs in der Beta Hunt Mine investiert, wodurch die Kapazität effektiv verdoppelt wird, und in die Vergrößerung der Minenflotte.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es dieses Wachstum aus den vorhandenen Barmitteln und dem operativen Cashflow finanzieren wird.

Hier finden Sie eine Karte der aktuellen Situation:

Gegenwärtig liefert die Beta Hunt Mine etwa 65 % des Erzes für die Higginsville Mühle. Es ist jedoch geplant, die Abhängigkeit von dieser Mine zu verringern und auch Erz aus anderen Minen (die keine NSR haben) zuzuführen. Spargos beispielsweise ist eine hochgradige Tagebaumine, die in den nächsten Monaten mit der Lieferung von Erz beginnen soll.

Dennoch ist Beta Hunt das Rückgrat ihres Wachstumsplans. Sobald die Anlage vollständig hochgefahren ist, wird Beta Hunt 2,0 MTPA Futtermittel für die erweiterte 2,5 MTPA-Mühle liefern (80 % des Futters). Die restliche Kapazität des Werks wird aus der Projektpipeline von HGO Central und Spargos gespeist (siehe Grafik Projektpipeline). Die Projekte Spargos, Two Boys und Aquarius werden noch vor Ende des Jahres mit der Produktion beginnen, aber die Grundlastbeschickung wird weiterhin Beta Hunt sein.

Schauen wir uns diese anhand unseres B.R.I.D.G.E.-Systems an.

Bilanz

Das Unternehmen hat langfristige Schulden in Höhe von 30 Mio. CAD$. Ende 2020 verfügte das Unternehmen über Barmittel in Höhe von 79,7 Mio. CAD$ (82,2 Mio. CAD$ am Ende des zweiten Quartals 2020).

Ihre Bilanz ist also derzeit in ziemlich guter Verfassung.

Ressourcen

Da es sich um einen Produzenten handelt, können wir auch von Reserven sprechen (die ein höheres Maß an Sicherheit bieten).

Zum 30. September 2020 verfügten sie über Reserven von 1,33 Mio. Oz und eine gemessene und angezeigte Ressource ("M&I") von 2,52 Mio. Oz. Zusätzlich zu den 2,5 Mio. M&I-Ressourcen gibt es weitere 0,88 Mio. in der Kategorie "abgeleitet".

Explorationspotenzial

Wenn Sie sich die linke Seite dieses Diagramms ansehen, werden Sie sehen, dass es viel Potenzial für weitere Explorationen gibt. Was mir an dieser Pipeline besonders gut gefällt, ist die Tatsache, dass diese Projekte (auf der linken Seite) nicht der NSR von Beta Hunt unterliegen und nur Mt Henry zusätzlich zu der Standard-NSR von 2,5 % für die australische Regierung eine NSR hat, sollte dort etwas gefunden werden.

Es ist auch erwähnenswert, dass die Transportkosten in Westaustralien sehr niedrig sind (es werden häufig Straßenzüge eingesetzt), so dass das gesamte Projekt als in wirtschaftlicher Transportentfernung liegend betrachtet werden kann. Tatsächlich transportierte der frühere Eigentümer das Erz über 100 km von Mount Henry zur Mühle. Für die absehbare Zukunft kommt jedoch unser gesamtes Material von Beta Hunt, Spargos und HGO Central. Die Beschickung ist nach dem Erzgehalt geordnet, und der Expansionsplan des Unternehmens sieht keinen Transport von Erz aus Mount Henry vor, das im Vergleich zu unseren anderen Abbaugebieten einen geringeren Erzgehalt aufweist.

Alle Minen (auf der rechten Seite des Diagramms) sind als "Higginsville Central" klassifiziert, die den Rest der Beschickung für die Mühle liefern und, was wichtig ist, mit Beta Hunt-Erz gemischt werden, um die Beschickung der Mühle zu optimieren und die Ausbeute zu maximieren (92-95%)

Wie Sie aus der obigen Tabelle ersehen können, plant das Unternehmen, in den nächsten Jahren zwischen 20 und 25 Mio. AUD pro Jahr für Exploration und Ressourcenentwicklung auszugeben.

Die Ausgaben werden etwa im Verhältnis 50:50 zwischen Ressourcenentwicklung und Exploration aufgeteilt. Die Explorationsausgaben werden sich größtenteils aus Diamant-, RC- und Luftkernbohrungen, geotechnischen Untersuchungen und Desktop-Studien zur Zielfindung und Analyse zusammensetzen.

Es gibt vier Hauptziele bei Beta Hunt (das Rückgrat des organischen Wachstumsplans) für das aktuelle Explorationsprogramm, nämlich Western Flanks North, A Zone North, Fletcher und 50C Nickel Trough.

Außerhalb von Beta Hunt gibt es eine Reihe weiterer Explorationsmöglichkeiten mit regionalem Potenzial, darunter das äußerst aussichtsreiche und noch nicht ausreichend erkundete Gebiet Lake Cowan (trockenes Salzseebett). Lake Cowan überlagert die regional bedeutsamen Scherungszonen Zulieka und Boulder Lefroy, die in der Region sehr große Lagerstätten beherbergen, darunter St Ives (14 Moz) im Norden und Norseman (6 Moz) im Süden. Karora hatte mit ersten Erkundungsbohrungen in diesem Gebiet Anfang des Jahres einen ersten Erfolg mit 1,35 g/t Gold auf 50 Metern, einschließlich 3,64 g/t auf 16 Metern. Die Planung für die nächste Bohrphase in diesem Gebiet ist im Gange.

Nickel ist ein Nebenprodukt der Beta Hunt Mine. Es besteht ein erhebliches Potenzial für eine Steigerung der Nickelproduktion bei Beta Hunt aufgrund der neuen Entdeckungen wie 50C und 30C, was zu erhöhten Nebenproduktgutschriften und niedrigeren AISC-Kosten für die Goldproduktion führen würde. Das abgebaute Nickelerz wird direkt an die benachbarte BHP-Nickelverarbeitungsanlage verkauft, sodass für Karora keine Verarbeitungskosten anfallen.

Gegen Ende dieses Jahres soll auch eine Aktualisierung der Mineralressourcen vorgelegt werden. Sie wird voraussichtlich Anfang 2022 verfügbar sein.

Die bestehenden konsolidierten Mineralreserven und -ressourcen von Karora stammten vom 30. September 2020 und wurden am 16. Dezember 2020 bekannt gegeben. Die Ergebnisse für 2020 lieferten eine 334%ige Steigerung der Reserven und eine 167%ige Steigerung der M&I Ressourcen im Vergleich zur vorherigen Schätzung.

Netto-Null-Ambitionen

Das Unternehmen ist sich der Bedeutung von ESG sehr bewusst und hofft, eines der ersten Netto-Null-Goldminenunternehmen der Welt zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, haben sie sich mit der Net Zero Company zusammengetan. Sie planen, im nächsten Jahr ihren ersten ESG-Bericht zu erstellen.

Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie dies nicht erreichen können. Aber es ist ermutigend, dass sie es zumindest versuchen!

Karora ist heiß und unterbewertet. Tolle Qualität zum günstigen Preis.

