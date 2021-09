Mitratech übernimmt das führende GRC-Technologieunternehmen Alyne

Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Die KI-gestützte Compliance-Plattform

ermöglicht eine neue Art der Zusammenarbeit zwischen Rechts- und

Compliance-Funktionen.



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3291013-1&h=203580615&u=https%3A%2F%2Fc212.n

et%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3291013-1%26h%3D3379770002%26u%3Dhttps%2

53A%252F%252Fmitratech.com%252F%26a%3DMitratech&a=Mitratech , der führende

Anbieter von Software für Recht und Compliance, gab heute die Übernahme des

führenden Anbieters einer Plattform für digitale Governance, Risikomanagement

und Compliance, Alyne, bekannt.





Alyne nutzt künstliche Intelligenz der nächsten Generation und verbindet Rechts-und Compliance-Funktionen in Unternehmen auf einzigartige Weise miteinander.Dadurch versetzt es Fachleute der beiden Bereiche in die Lage, alle relativenRisiken innerhalb des Unternehmens, einschließlich ESG-Management, zu bewerten,zu überwachen, zu melden und entsprechend zu handeln."Durch die Zusammenführung von Alyne und Mitratech erhält die Rechts-, Risiko-und Compliance-Branche eine bahnbrechende Lösung. Es gibt immer mehrÜberschneidungen zwischen rechtlichen und Compliance-Problematiken, so dass einechter Bedarf an einer intelligenten Plattform besteht, die einedisziplinübergreifende Integration und Überwachung ermöglicht", sagte MikeWilliams, der CEO von Mitratech. "Unternehmen steht jetzt KI zur Verfügung, umRisiken sofort aufzudecken und zu quantifizieren, zusammenzuarbeiten, dieEffizienz zu steigern und so eine unübertroffene Ausfallsicherheit zu schaffen."Durch die Übernahme von Alyne in das Portfolio von Mitratech wird derlangjährigen Erfolgsgeschichte von Mitratech ein Innovationselement hinzugefügt.Mit Alyne können Mitratech-Kunden jetzt:- Die Zeit bis zur Wertschöpfung durch umsetzbare KI beschleunigen.- Risiken in Echtzeit mindern.- Quantifizierbare Auswirkungen von Risiken ermitteln.- Die Komplexität und Kosten der Verwaltung von Rechts- und Compliance-Risikenreduzieren"Wir freuen uns sehr über die Aufnahme in die Mitratech-Produktpalette", sagtKarl Viertel, der CEO von Alyne. "Es ist eine perfekte Ergänzung, die genau zurrichtigen Zeit kommt. Die Aufnahme von Alyne in das Portfolio von Mitratechentspricht einem sehr realen und dringenden Bedarf an einer ganzheitlichen,cloudbasierten operativen Plattform, die es den Nutzern ermöglicht, allerechtlichen und Compliance-Risiken zu überwachen."Michael Rasmussen, Gründer von GRC2020, sagte: "Ich bin nach wie vor begeistertvon der Schnittstelle von Alyne und ihrem Engagement für GRC-bezogeneFunktionen, die sowohl Front-Office-Geschäftsfunktionen als auch traditionelleBack-Office-GRC-Rollen unterstützen. Die Übernahme durch Mitratech ist spannendund ich freue mich darauf, zu sehen, wie die Technologie sich zukünftigweiterentwickelt."Karl Viertel wird zum General Manager der GRC-Geschäftseinheit aufsteigen.Dies ist die dritte Akquisition von Mitratech im Jahr 2021 und sie ist Teil derBemühungen von Mitratech, vermehrt in Technologie und Innovation zu investieren.Informationen zu MitratechMitratech ist ein bewährter internationaler Technologiepartner für Fachleute ausden Bereichen Recht, Risiko und Compliance sowie Personalwesen, die ihreProduktivität maximieren, ihre Kosten kontrollieren und Risiken minimierenwollen, indem sie die Koordination ihres Betriebs erhöhen, die Transparenzerhöhen und die Zusammenarbeit innerhalb ihrer Organisation fördern. Das hilftihnen dabei, sich der Herausforderung zu stellen, den sich entwickelndenBedürfnissen des modernen, dynamischen Unternehmens gerecht zu werden.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1626298/Ambition_Acquisition_Announcement_Part_1.mp4 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3291013-1&h=295344445&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3291013-1%26h%3D3010316183%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1626298%252FAmbition_Acquisition_Announcement_Part_1.mp4%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1626298%252FAmbition_Acquisition_Announcement_Part_1.mp4&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1626298%2FAmbition_Acquisition_Announcement_Part_1.mp4)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1082756/Mitratech_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3291013-1&h=807913795&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3291013-1%26h%3D418033250%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1082756%252FMitratech_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1082756%252FMitratech_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1082756%2FMitratech_Logo.jpg)Pressekontakt:Lara Millerlara.miller@mitratech.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/158809/5027397OTS: Mitratech Holdings Inc