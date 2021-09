Nel ASA als strong buy!? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 22.09.2021, 18:32 | 6 | 0 22.09.2021, 18:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Einen solchen Tag haben die Anteilseigner von Nel ASA schon lange nicht mehr erlebt. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund vier Prozent. Damit winkt ein Platz in der absoluten Spitzengruppe der Tagesgewinner. War das der Auftakt einer neuen Rallye oder nur ein kurzes Aufbäumen? Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

Die Gefahr für die Bullen ist trotz des Zwischenspurts noch nicht gebannt. Weil hier nun jederzeit neue technische Verkaufssignale greifbar sind. Bisher lag dieses Low bei 1,21 EUR. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben. Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, sollte den 200er-Durchschnitt im Blick behalten. Wenn es danach geht, verläuft Nel ASA nämlich in Abwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 1,86 EUR befindet. Doch der heutige Tag verdeutlicht einmal mehr, dass starke Kursanstiege immer möglich sind, selbst wenn die langfristigen Kurspfeile nach unten zeigen.

