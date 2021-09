AMC Entertainment Holdings: Heute Kasse machen? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 22.09.2021, 19:32 | 22 | 0 22.09.2021, 19:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei AMC Entertainment Holdings geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund drei Prozent vorzeigen. Mit diesem Anstieg kostet ein Anteilsschein nun 40,06 USD. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder? Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von AMC Entertainment Holdings der letzten drei Monate.

Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Denn nach wie vor liegt das Papier nur knapp über einen wichtigen Haltezone. Bisher lag dieses Low bei 37,65 USD. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein. Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, könnte diese Rallye zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Denn es gibt heute durch den starken Preisanstieg einen satten Rabatt beim Kauf von Puts. AMC Entertainment Holdings-Bullen können sich entspannt zurücklehnen und die Entwicklung genießen.

