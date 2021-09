Amicrobe, Inc. kündigt GMP-Herstellung von Amicidinen im Kilogramm-Maßstab an - synthetische Proteine zur Vorbeugung und Behandlung lebensbedrohlicher Infektionen

Amicrobe hat mit dem Auftragshersteller Polypeptide Therapeutic Solutions (PTS, Valencia, Spanien) zusammengearbeitet, um Amicidin-α und Amicidin-β zu produzieren.

CARLSBAD, Kalif., 22. Sept. 2021 /PRNewswire/ -- Amicrobe, Inc. entwirft und entwickelt bahnbrechende biologische Wirkstoffe an der Schnittstelle von Materialwissenschaft und Biotechnologie. Diese synthetischen Proteine, die sogenannten Amicidine, werden für die lokale Anwendung auf freiliegendem Gewebe hergestellt, wie es bei chirurgischen und traumatischen Wunden vorkommt. Zur Herstellung von Amicidinen in klinischer Qualität wählte Amicrobe den Auftragshersteller Polypeptide Therapeutic Solutions (PTS), einen weltweit führenden Anbieter von Aminosäurepolymersynthese und -charakterisierung. In einer erfolgreichen Zusammenarbeit wurden die führenden Biologika von Amicrobe, Amicidin-α und Amicidin-β, im Kilogramm-Maßstab unter den Richtlinien der Guten Herstellungspraxis (GMP) hergestellt. Der Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator (CARB-X) fördert seit 2017 die Entwicklung von Amicidin-β.