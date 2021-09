Lufthansa: So geht es morgen weiter! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 22.09.2021, 19:48 | 43 | 0 22.09.2021, 19:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Was für ein Tag für alle Lufthansa-Aktionäre. Heute Morgen sackte der Kurs zur Eröffnung mal eben um schlappe 30 Prozent in den Keller! Doch dabei handelte sich keinesfalls um “normale” Kursverluste, sondern um eine Reaktion auf die Kapitalerhöhung. Schließlich hatte der Konzern zur Kapitalbeschaffung allen Aktionären neue Aktien für einen Ausgabepreis von 3,58 Euro angeboten. Morgen werden die Karten nun neu gemischt… Zwar dürfte es der Lufthansa mit dieser Maßnahme gelingen, weiteres Kapital zu beschaffen, um die Corona-Hilfen zurückzuzahlen (eine Milliarde KfW-Darlehen ist bereits getilgt, 2,5 Milliarden sollen nun folgen), doch aus Sicht der Aktionäre bleibt die Lage düster. Denn schon seit Anfang 2018 befindet sich der Kurs im Sturzflug und hat mittlerweile über 80 Prozent an Wert eingebüßt. Doch nach dem heutigen Sell-Off ergibt sich für mutige Anleger vielleicht eine lukrative Einstiegschance… Fazit: Ist der Einbruch jetzt eine Chance für Mutige? Oder sollten Anleger lieber nicht in ein fallendes Messer greifen? Angesichts der hochspannenden Situation haben wir die Aktie genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse unserer Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Deutsche Lufthansa-Analyse einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer