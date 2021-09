Tryp Therapeutics stellt IND-Antrag auf klinische Studie der Phase 2a zu Essstörungen

San Diego, California--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 22. September 2021) - Tryp Therapeutics (CSE: TRYP) (OTCQB: TRYPF) (" Tryp "), ein Pharmaunternehmen mit Fokus auf der Entwicklung von Psilocybin-basierten Verbindungen für Krankheiten mit ungedecktem medizinischem Bedarf, gab heute seine Einreichung eines Investigational New Drug (" IND ")-Antrags bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration ( FDA ) bekannt. Dabei soll sein klinischer Kandidat TRP-8802 in einer Studie der Phase 2a zur Behandlung von Patient*innen mit Essstörungen evaluiert werden.

Die Studie wird in Zusammenarbeit mit Dr. Jennifer Miller von der University of Florida durchgeführt und soll die orale Formulierung des synthetischen Psilocybins TRP-8802 in Kombination mit einer Psychotherapie untersuchen. Der IND-Antrag enthält Einzelheiten zur Sicherheit des Arzneimittels, das Protokoll für die Studie, die Einwilligungserklärung für Patient*innen und andere Informationen. Tryp geht davon aus, dass die Studie der Phase 2a im 4. Quartal dieses Jahres beginnen kann, sofern die FDA den IND-Antrag positiv entscheidet.

"In dieser IND-Einreichung stecken Hunderte Stunden Vorbereitung, Design und Koordination. Wir verfolgen eine bahnbrechende Behandlung von Psilocybin mit Psychotherapie," kommentierte Dr. Miller. "Ich bin von dem Team bei Tryp sehr beeindruckt und freue mich über unser gemeinsames Engagement, neue Behandlungsmöglichkeiten für unsere Patient*innen zu erforschen, denen ja nur wenige Therapien zur Verfügung stehen."

An der klinische Studie der Phase 2a sollen zehn Patient*innen mit verschiedenen Essstörungen teilnehmen, darunter Binge-Eating, hypothalamische Adipositas und Prader-Willi-Syndrom. Es wird erwartet, dass die Verabreichung von Psilocybin die Neuroplastizität erhöht und dazu beiträgt, gesunde neuronale Muster im Zusammenhang mit Hunger und Essen zu schaffen. Die Patient*innen treffen sich in zwei Sitzungen mit von Fluence geschulten Psychotherapeut*innen, bevor in zwei Sitzungen zur Medikamentendosierung TRP-8802 verabreicht wird. Nach Verabreichung des Medikaments werden Integrationssitzungen mit den Psychotherapeut*innen durchgeführt.