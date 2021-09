BAADER BANK stuft Norma Group auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Peter Rothenaicher

Analysiertes Unternehmen: Norma Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group nach einer hauseigenen Investment-Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die sehr schwierige Kapazitätsplanung angesichts der Halbleiterknappheit in der Automobilbranche sowie steigende Rohstoffkosten und coronabedingte Belastungen drückten zwar auf die Profitabilität des Verbindungstechnik-Spezialisten, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die daraus resultierende Verzögerung der Margenerholung aber sollte bereits größtenteils in den aktuellen Markterwartungen und damit im Aktienkurs berücksichtigt sein./la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2021 / 18:52 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.